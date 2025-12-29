Fastighetsförvaltare
2025-12-29
Fastighetsförvaltare (Fastighetsutveckling)
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler.
Enhet Västtrafik ansvarar för samtliga fastigheter, egenägda och inhyrda och all hållplatsutrustning inom hela Västra Götalandsregionen som nyttjas av Västtrafik. Enheten ansvarar för en god hyresgästrelation och ett nära sammarbete.
Fastighetsbeståndet består i huvudsak av fordonsdepåer, resecentrum, hållplatser och pausbodar. Enheten har anvar för nyinvestering, hyresgästanpassningar, underhåll, inhyrning och hyresvärdsupphandlingar.
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu två engagerade och drivna fastighetsförvaltare med placering vid Nya Regionens Hus i Göteborg. I båda rollerna får du ett helhetsansvar för delar av vårt fastighetsbestånd - både ägda och inhyrda fastigheter - och blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och förvalta våra lokaler.
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för den löpande förvaltningen samt för att driva utvecklingsprojekt inom fastighetsområdet. Du kommer att vara projektägare för både hyresgästanpassningar och fastighetsrelaterade investeringar. En viktig del av uppdraget kommer även vara att arbeta med fastighetsutveckling i tidiga skeden vid större investeringar eller hyresvärdsupphandlingar..
Rollen innebär ett nära samarbete med våra hyresgäster och med kollegor inom olika verksamhetsområden hos Västfastigheter Bygg och Förvaltning. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att balansera hyresgästernas behov med ägarens mål och krav.
Resor inom regionen ingår, och vi reser i första hand med kollektivtrafik. Körkort behövs för rollen. Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av fastighetsförvaltning, med fördel i en större organisation, och som vill ta nästa steg i din karriär i en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Erfarenhet av fastigheter kopplade till kollektivtrafik, såsom fordonsdepåer, resecentrum, eller andra specialfastigheter ses som meriterande.
Du är utbildad högskoleingenjör inom bygg, civilingenjör inom samhällsbyggnad alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av att verka som projektbeställare eller projektägare och driva projekt från start till mål. Vidare är du van vid att arbeta med olika typer av äskanden och har en mycket god skriftlig kommunikationsförmåga. Vana av hyresvärdsupphandling kan också vara en fördel.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs innan anställning. Rekryteringsprocessen kommer innehålla personlighets- och färdighetstester enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
