Fastighetscontroller - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker en driven fastighetscontroller till enheten för fastighetsutveckling med placering i Eskilstuna. Vill du arbeta med stöd till förvärv av fastigheter på Fortifikationsverket samt vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till att stärka Sveriges totalförsvar
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för utveckling inom försvarssektorn. Ledningsstaben arbetar med förutsättningsskapande verksamhet för hela myndigheten.
Fastighetsutvecklingsenheten ansvarar för Fortifikationsverkets samtliga fastighetstransaktioner. Det innebär i praktiken både förvärv för nyetableringar, förvärv invid befintliga etableringar samt avyttring genom försäljning. Enheten har ca 20 medarbetare som är geografiskt placerade på olika platser i landet, och består av fastighetsutvecklare, fastighetsstrateger, verksarkitekt, investeringsledare, fastighetscontroller.
Som fastighetscontroller tillhör du gruppen investering och kontroll som leds av en gruppchef. Du har en central roll inom enheten och deltar aktivt i planering i nära samarbete med gruppchefen. Du navigerar väl i gränssnittet mellan investering, ekonomi och fastighetsrätt och arbetar med utveckling, kvalitetssäkring samt analys och uppföljning av våra förvärvsprojekt och avyttringsprojekt. Du skapar underlag för uppföljning och återrapportering av leveransen till våra interna och externa partners i form av budgetunderlag, investeringsprognoser samt koordinering av övriga indikatorer för verksamheten.
Du har erfarenhet av komponent- och anläggningsredovisning och förvaltning av anläggningsregister och du fungerar som stöd inom enheten gällande komponentredovisning. Du kommer att utveckla metoder för att säkerställa en effektiv förvärvsprocess samt utveckla och driva processer inom fastighetsekonomi och utveckla enhetens fastighetsrelaterade nyckeltal. Även analys av, samt framtagande av ingående komponenter i hyresprognosen i enlighet med vår hyresmodell. Du har god erfarenhet av arbete med implementering av affärssystem eller liknande system för uppföljning och analys. Resor förekommer i tjänsten, då Fortifikationsverket har verksamhet i hela landet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete under mer än 10 år, företrädesvis inom redovisning eller controling. Du har erfarenhet av komponent- och anläggningsredovisning och förvaltning av anläggningsregister. Du har erfarenhet av implementering av affärssystem samt god vana att arbeta i olika IT-system med mångårig vana att arbeta med IT-systemstöd. Du har mycket god administrativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med fastighetsjuridik och avtalshantering. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av investeringsverksamhet i fortifikatorisk kontext
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Du har god problemlösningsförmåga och ansvarskänsla. Du utför ditt arbete på ett självständigt sätt och har uttalad vana av att driva komplexa frågor, är analytisk och bra på att förmedla din kunskap till andra. Du bidrar till en kultur som genomsyras av tillit och ett serviceinriktat arbetssätt. Du har förmåga att skapa ett strukturerat arbetssätt och samarbetar lätt med både kollegor och externa parter. Du trivs med samarbete och att bygga goda relationer. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 17 maj 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor du besvarar vid ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta gruppchef Matilda Saxne, tel 010-44 44 318 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ESKILSTUNA
