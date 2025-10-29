Fastighetschef
2025-10-29
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Fastighetschef till Sollefteå pastorat
Är du en erfaren ledare inom fastighetsförvaltning som vill arbeta brett - från strategi till vardagliga frågor? Vill du bidra till att vårda och utveckla våra fastigheter med stort kulturhistoriskt värde?Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Som fastighetschef får du ett helhetsansvar för våra fastigheter - kyrkobyggnader, församlingshem, bostäder och andra lokaler.
Du leder arbetet med att förvalta, utveckla och framtidssäkra fastighetsbeståndet så att det möter både dagens behov och framtida utmaningar. Tjänsten innebär såväl en strategisk som en rådgivande roll. Du behöver vara pedagogisk, lyhörd och utåtriktad. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har goda sociala och kommunikativa färdigheter. Vi förutsätter medlemskap i Svenska kyrkan och en lojalitet med dess tro och tradition.
Arbetet omfattar bland annat
- strategisk planering av fastighetsbeståndets långsiktiga utveckling
- drift, underhåll och investeringar
- budgetansvar, uppföljning och rapportering
- ledning av medarbetare samt samordning av konsulter och entreprenörer
- att säkerställa att lagar, regler och kyrkans egna riktlinjer följs
- att aktivt arbete med hållbarhetsfrågor, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar.
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till kyrkoherden.
Vi söker dig som har
- relevant högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, bygg, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och projektledning
- dokumenterad erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk styrning
- god kunskap om upphandling, avtal och fastighetsjuridik
- förmåga att leda, utveckla och motivera medarbetare
- god IT-vana och erfarenhet av fastighetssystem.
Meriterande är
- erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader
- kunskap om energi- och miljöfrågor kopplat till fastigheter
- erfarenhet från ideell eller värderingsstyrd organisation.
Vi erbjuder
- en central roll i en organisation med ett meningsfullt uppdrag
- omväxlande arbetsuppgifter i ett fastighetsbestånd med både historiska och moderna byggnader
- möjlighet att påverka och utveckla arbetet för en hållbar framtid
- kollektivavtal och tjänstepension enligt Svenska kyrkans avtal.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar kvalificerade sökande - oavsett kön, bakgrund eller ålder.
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och täcker, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Kärnverksamheten för Svenska kyrkans församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Sollefteå pastorat förvaltar också kyrkobyggnader och andra lokaler samt ansvarar för begravningsverksamheten i de tolv församlingarna.
Anställning:
- tillsvidareanställning på heltid, med provanställning enligt överenskommelse
- tillträde enligt överenskommelse
- lön enligt avtal och överenskommelse
- tjänstgöringsort kommer att vara Sollefteå men tjänstgöring kan även förläggas till andra orter inom pastoratet.
Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad i människors liv.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå pastorat Kontakt
Maria Ledin 0620-83519 Jobbnummer
9580126