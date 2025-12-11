Fastighetsadministratör med system- och processansvar
2025-12-11
Vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster och ett viktigt uppdrag för oss är att fortsätta leverera högklassig service genom att vara en tillförlitlig och kompetent fastighetsägare. Nu söker vi dig som kan hjälpa oss att bibehålla och utveckla vår kundupplevelse, genom att säkerställa att vår fastighetsdata är uppdaterad och kvalitetssäkrad.
Detta erbjuder vi dig:
Bostaden står inför en spännande utveckling med många projekt inom olika områden. Vill du vara med på denna resa mot nya mål och resultat? Söker du en roll där du får möjlighet att driva utveckling och förbättringar av system, processer och rutiner?
På Bostaden får du jobba ihop med engagerade och drivna kollegor som strävar efter att hela tiden utvecklas och nå resultat. Vi går en spännande och föränderlig framtid till mötes där vi vill tänka nytt och kreativt. Vi erbjuder dig goda förmåner samt en inspirerande och satsande arbetsplats. För dig med energi och handlingskraft finns goda möjligheter att vara med och bidra till utvecklingen av verksamheten hos oss!
Nu söker vi dig som har ett stort eget driv och vill ansvara för och utveckla Bostadens fastighetssystem Vitec samt relevanta processer.
Arbetsbeskrivning:
Som fastighetsadministratör med system- och processansvar kommer du att bygga upp och strukturera Bostadens fastighetsdata i form av fastighetsregister, objektstruktur och installationsregister i vårt fastighetssystem Vitec. Det innebär att du ansvarar för att de uppgifter som finns i registret är korrekta och uppdaterade. Den här rollen kommer inledningsvis innebära behovsanalys, uppdatering av nuvarande uppgifter för att sedan övergå till att bli mer förvaltande. Eftersom vi hela tiden har pågående projekt i våra fastigheter sker det löpande förändringar som ska kompletteras i registret. I tjänsten ingår även att utveckla processer och rutiner för informationsinhämtning från verksamheterna och tillsammans med andra medverka i den fortsatta utvecklingen.
Tjänsten är av projektledande karaktär och du kommer att samarbeta med de flesta verksamheter på företaget. Eftersom fastighetsdata och dess komponenter är företagsövergripande och har en central roll i vår fortsatta utveckling är det av stor vikt att skapa en struktur som uppfyller verksamheternas förväntningar och behov.
Kompetensprofil:
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens från fastighetsbranschen som vi bedömer vara värdefull i detta sammanhang. Kunskap om fastigheter, tekniska system, ritningsläsning samt tidigare arbete med kravställda processer är viktiga för att lyckas med uppdraget. Har du dessutom erfarenhet av att utveckla processer och rutiner för informationsinhämtning ser vi det som meriterande.
Körkort B är ett krav.
Personliga egenskaper:
För att passa in i rollen som fastighetsadministratör med system- och processansvar måste du ha ett stort eget driv, vara strukturerad och kunna se både helheten och samband. Arbetet är främst självständigt men eftersom tjänsten är av projektledande karaktär och du ska hämta information från andra i organisationen är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och har en god kommunikationsförmåga.
Är du intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att söka jobbet senast den 11 januari 2026.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
För mer information om tjänsten kontakta gärna någon av oss:
Marlene Bergström, Förvaltningschef, 090-17 75 06
Malin Höber, HR-specialist, 090-17 76 41
Urban Holmberg, Unionen, 090-17 75 58
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ab Bostaden I Umeå Jobbnummer
9638796