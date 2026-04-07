Fartygsstädare till Trelleborg i sommar

Sodexo AB / Städarjobb / Trelleborg
2026-04-07


Visa alla städarjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sodexo AB i Trelleborg, Malmö, Burlöv, Lomma, Lund eller i hela Sverige

Vi söker Dig som vill ha ett sommarjobb där man får arbeta intensivt under några timmar på dagtid, med att städa hytter och allmänna ytor på Stena Lines Tysklandsfartyg till kaj i Trelleborg.
Arbetsdagen är uppdelad i två delar, där den första börjar 05:40 och slutar 08:40, innan nästa del tar vid 13:30 och håller på till 16:30. Det gäller olika dagar under perioden 23 juni - 2 aug, sedan fredagar och lördagar fram till 2 september. Eftermiddagstiden utgår vissa dagar enligt schema.

Du arbetar med trevliga kollegor hos oss, och vår kund, men ansvarar för Dina egna hytter med allt från städning till bäddning och egenkontroll.
Vi städar även allmänna ytor, såsom korridorer, restaurang och toaletter.

Vi utbildar på plats.
För att arbeta ombord krävs utbildning i ISPS, då hamnen är ett skyddsobjekt. Denna går vi igenom vid eventuell anställning.
Vad vill vi att du har med dig?
Förstå svenska i tal och skrift
Flexibilitet
Kan hantera perioder av arbete i högt tempo.
Kan arbeta veckans alla dagar, enligt ett flexibelt schema
Gärna hotellbakgrund, men inget krav
Ett glatt humör och ett öppet sinne

Vad erbjuder vi?
Ett roligt sommarjobb där arbetet är ett träningspass
Lön enligt kollektivavtal med SEKO Sjöfolk
Trevliga kollegor

Varmt välkommen med Din ansökan, vi kallar till intervjuer via mail och SMS.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssytem Reach Mee.

Frågor kan du maila till:
I detta rekryteringsärende frånsäger vi oss kontakt med annonssäljare och liknande.
Intresserad? I så fall önskar vi ha din ansökan snarast, då vi kallar till intervjuer löpande.

Frågor (men inte ansökningar!) kan mailas till: mailto:rekrytering.ferries.se@sodexo.com

Ansökningar som mailas till ovan mail makuleras, med anledning av GDPR. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen

Sodexo är världsledande inom tjänster som förbättrar livskvalitet för våra kunder och medarbetare. Vi utmärker oss genom vår hållbara affärsmodell och vårt serviceutbud med måltids- och FM-tjänster samt lösningar för medarbetarförmåner. Vi bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de 53 länder där vi har verksamhet. Med omsorg servar våra 422 000 medarbetare miljontals människors dagliga behov och vi driver vår verksamhet på ett inkluderande, engagerande och ansvarstagande sätt. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag för ett bättre liv för alla.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119748".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sodexo AB (org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
Norra Nyhamnsgatan (visa karta)
231 61  TRELLEBORG

Arbetsplats
Sodexo

Kontakt
Unit Manager
Martin Kørra
martin.korra@sodexo.com

Jobbnummer
9840123

Prenumerera på jobb från Sodexo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sodexo AB: