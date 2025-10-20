Farmaceut med IT-intresse
Hälso- och sjukvårdsfarmaci/klinisk farmaci, Länssjukhuset Ryhov
Vill du kombinera din farmaceutiska kompetens med implementering av digitala lösningar för att bidra till en effektiv och säker läkemedelshantering inom vår region? Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens vård tillsammans med oss!
Rollen som farmaceut inom Hälso- och sjukvårdsfarmaci
Vi söker dig som är farmaceut (apotekare eller receptarie) med genuint IT-intresse till vårt team inom Hälso- och sjukvårdsfarmaci. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att stödja, vidareutveckla, administrera, testa och implementera digitala system, processer och hårdvara för läkemedelshantering och på detta vis bidra till en säker och evidensbaserad läkemedelsförskrivning.
Du kommer att arbeta tillsammans med personal inom vår egen verksamhet men även kliniker, apotekare inom e-Hälsa och andra professioner inom regionen. En nära kontakt med regionens IT-avdelning i frågor som kan vara av mer teknisk karaktär kommer också att vara centralt i rollen. Du kommer bland annat att utföra tester av nya versioner i till exempel Cytodos, MetaVision och Cosmic.
När du har kommit in i jobbet kommer tjänsten att kombineras med arbete inom avdelningsfarmaci, klinisk farmaci eller tillverkning/beredning av cytostatika och sterila beredningar utifrån din erfarenhet och ditt intresse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din placering är på Länssjukhuset Ryhov. Arbetstiden är vardagar kl. 7.30-16.00.
Din blivande arbetsplats
Område Hälso- och sjukvårdsfarmaci ansvarar för att Region Jönköpings län köper in och använder läkemedel på bästa möjliga sätt. Vi finns på länets tre sjukhus och vår verksamhet består av läkemedelsförsörjning till sjukhusen, tillverkning/beredning av cytostatika och sterila beredningar, avdelningsfarmaci och klinisk farmaci. Tillsammans är vi ca 55 medarbetare, varav ca 40 medarbetare arbetar i Jönköping.
Läs gärna mer om vår verksamhet här: Hälso- och sjukvårdsfarmaci som arbetsplats (http://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/halso-och-sjukvardsfarmaci-som-arbetsplats/)
Hälso- och sjukvårdsfarmaci är en del av Verksamhetsstöd och service. Läs mer om hur vi hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med intresse för IT-frågor. Vi värdesätter ditt intresse för IT, även utan formell utbildning. Du får gärna ha några års yrkeserfarenhet, men det är inget krav för tjänsten. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har god vana av att arbeta i olika IT-system/program.
För att trivas i rollen som farmaceut hos oss är det viktigt att du trivs med ett nära samarbete med kollegor, samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Du blir del av en arbetsgrupp där flera professioner samarbetar, därför är det centralt att du har ett kommunikativt sätt och en god tilltro till dina kollegor. Vi värdesätter att du är analytisk, strukturerad och lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete där du får använda ditt IT-intresse i arbetet för att digitalisera och förbättra läkemedelshanteringen i vår region. Utveckling är en viktig del i vår organisation. Hos oss ges du möjlighet att utveckla ditt it-intresse, men också dina farmaceutiska kunskaper. Du kommer få möjlighet att jobba nära andra apotekare som också är med och driver våra projekt framåt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Kristin Krigsman, kristin.krigsman@rjl.se
, tfn 0702 - 17 97 47.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
