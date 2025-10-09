Farmaceut Gävle Sätra
Apotekarjobb / Gävle
2025-10-09
Är du legitimerad farmaceut och vill förena arbetsglädje med nya upplevelser?
Nu har du chansen att ta ett spännande uppdrag på apotek i Gävle Sätra under veckorna 1-18! Här får du möjlighet att arbeta heltid och bli en del av ett engagerat apoteksteam.
Via Talangbron får du hjälp med hela processen. Från matchning till praktiska detaljer som resa och boende. Ett perfekt uppdrag för dig som vill upptäcka något nytt och utvecklas i din yrkesroll.
Ditt uppdrag
Som konsult blir du en viktig del av apoteksteamet och arbetar med recepthantering, rådgivning och egenvård. Vi berättar gärna mer om uppdraget vid ett första samtal.
Vi söker dig som
• Är legitimerad apotekare eller receptarie.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Gillar att möta människor och bidra till deras hälsa.
• Har erfarenhet av öppenvårdsapotek (meriterande, men inget krav).
Om Talangbron
På Talangbron brinner vi för att skapa rätt matchning mellan arbetsgivare och farmaceuter. Vi är specialister på rekrytering och bemanning inom farmaci och samarbetar med några av branschens mest välkända aktörer. Hos oss får du en trygg, flexibel och personlig lösning med din utveckling i fokus. Vi vill att du ska känna dig sedd, uppskattad och ha roligt på vägen. Därför erbjuder vi både nära kontakt med våra rekryteringskonsulter och ett starkt nätverk av spännande karriärmöjligheter.
Vi erbjuder
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
• Stöd och vägledning genom hela processen.
• Ett nätverk av nya karriärmöjligheter inom farmaci.
• Ett uppdrag i en miljö där Gävle Sätra kombinerar närhet till stadens puls med lugna omgivningar.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 31 oktober
Talangbron Sverige AB (org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
