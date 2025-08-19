Farmaceut
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2025-08-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Vikariat | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2025-09-01 Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:849276/Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor. Som chef och medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. SVA är en beredskapsmyndighet och ingår i det svenska totalförsvaret.
Vid staben för vaccinberedskap hanterar vi vacciner till lantbrukets djur. Vi har ett myndighetsuppdrag att ha en effektiv vaccinberedskap. Vi köper, lagerför samt distribuerar ut vacciner. Vår främsta uppgift är att tillhandahålla vacciner till lantbrukets djur men även provtagningsmaterial och olika substratprodukter. Vi ingår i SVA:s avdelning för djurhälsa och antibiotikafrågorPubliceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
• Hantering av inkomna beställningar av vaccin från veterinärer
• Farmacevtkontroll av vacciner
• Inköp av vaccin
• Kvalitetsarbete inom GDP
• Viss administrationKvalifikationer
Vi söker dig som är receptarie eller apotekare. Vi söker dig som har intresse av myndighetsarbete och gärna med ett intresse för djur. Vi vill att du har några års arbetslivserfarenhet inom yrket.
För tjänsten krävs att man kan uttrycka sig flytande på svenska i tal och skrift. Då vi även har internationella kontakter behöver du även kunna förmedla dig på engelska.
Stor vikt läggsvid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som ansvarstagande, kundmedveten, kvalitetsmedveten med ett noggrant och systematiskt arbetssätt. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp.
Meriterande
Dokumenterad utbildning i GDP (Good Distribution Practice).Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat t o m 2026-10-31.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avd. för djurhälsa och antibiotikafrågor, Staben för vaccinberedskap Kontakt
Inger Blom, Stabschef 018-674000 Jobbnummer
9465341