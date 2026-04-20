Farmaceut
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2026-04-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor (DOA). Avdelningen består av fem sektioner som ansvarar för olika djurslag samt antibiotikafrågor och vaccinförsörjning.
Vid staben för vaccinberedskap hanterar vi vacciner till lantbrukets djur. Vi har ett myndighetsuppdrag att ha en effektiv vaccinberedskap. Vi köper, lagerför samt distribuerar ut vacciner.
Vår främsta uppgift är att tillhandahålla vacciner till lantbrukets djur men även provtagningsmaterial, olika substratprodukter.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen kommer du:
Hantera inkomna beställningar av vaccin från veterinärer
Utföra farmaceutkontroll av vacciner
Utföra kvalitetsarbete inom GDP
Viss administration
Arbetet innebär såväl intern som extern kommunikation, inklusive kontakter på internationell nivå.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad receptarie eller apotekare
Har några års arbetslivserfarenhet inom yrket
Kan uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du: ansvarstagande, serviceinriktad, kvalitetsmedveten samt har ett systematiskt arbetssätt. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter från offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har dokumenterad utbildning i GDP (Good Distribution Practice).Anställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-05-10Anställningsform: Särskild visstidsanställning under ett årTillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse.Avdelning: Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågorPlaceringsort: Uppsala
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:927080/Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28-35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2 B (visa karta
)
751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA - Avd. för djurhälsa och antibiotikafrågor, Staben för vaccinberedskap Kontakt
Theres Andersson, Seko 018-674000 Jobbnummer
9864985