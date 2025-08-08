Farmaceut
2025-08-08
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Viggen Välkommen till Apoteket Viggen - ett personligt och professionellt apotek beläget på Herserudsvägen i Lidingö.
Apoteket ligger i direkt anslutning till en vårdcentral, vilket ger oss ett jämnt och stabilt kundflöde med både receptkunder och egenvårdskunder. Här möter du både återkommande kunder och patienter från vårdcentralen, vilket skapar variation i arbetsdagen och goda möjligheter att använda din farmaceutiska kompetens. Läget är lättillgängligt med kollektivtrafik - endast en busshållplats från Ropsten, eller med båt via Lidingöbanan och brygga. Det gör det enkelt att ta sig hit oavsett om du kommer från city eller närförort.
På Apoteket Viggen är vi ett mindre team med nära samarbete och god stämning, där varje medarbetare är en viktig del av helheten. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö med högt engagemang, där kvalitet i kundmötet alltid står i fokus. Du får också utrymme att utvecklas och vara med och påverka - både din roll och vårt gemensamma arbetssätt. Oavsett om du är en erfaren farmaceut eller söker dig mot en ledarroll, är Apoteket Viggen en arbetsplats där du gör verklig skillnad - varje dag. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09.00-19.00, lördagar 10.00-15.00, söndagar Stängt.
Din rollVåra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte. Du är en viktig del av vårt team och bidrar dagligen till att ge varje kund ett professionellt och tryggt bemötande - oavsett om det gäller receptexpedition, egenvårdsrådgivning eller stöd i läkemedelsfrågor. Här är du med och gör skillnad - varje dag - i en miljö där teamarbete, service och patientsäkerhet står i centrum.
Vad du kommer att göra hos oss: Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, med ett genuint engagemang för människor, läkemedel och rådgivning.
Du har minst 1 års erfarenhet från öppenvårdsapotek och trivs i en miljö där du får kombinera service med professionellt ansvar.
Du har erfarenhet av receptexpedition och kundmöten i både egenvård och receptkanal.
Du har ett särskilt intresse för kundbemötande och patientsäkerhet, och du tycker om att bidra till en positiv helhetsupplevelse för varje kund.
Du är noggrann, ansvarstagande och tycker om att samarbeta i ett mindre team där alla hjälper varandra.
Vi tror att du trivs i en miljö där struktur och flexibilitet går hand i hand, och där du får möjlighet att växa i din yrkesroll.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
