Färdtjänstförare till Malmö Stad
2025-09-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252283 Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Färdtjänst med specialfordon ingår i sektionen specialtransporter. Vi är idag 65 anställda inom Specialtransporter varav 52 arbetar som färdtjänstförare. Sektionen leds av sektionschefen som till sin hjälp har tre arbetsledare, transportsamordnarna och en tekniker. Arbetsledarna har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och din närmaste chef kommer att bli en av de tre arbetsledarna.
Vi kör skolskjuts och färdtjänst åt malmöbor som sitter i rullstol när de reser. Vi ansvarar för att våra resenärer kan åka dygnets alla timmar, sju dagar i veckan. Det innebär att arbetstiden är förlagd både till dag- och kvällstid, med tjänstgöring var fjärde helg. Specialtransporter har totalt 43 specialfordon (bussar).
Till största delen sker resorna inom Malmöregionen men det förekommer även resor till övriga delar i Skåne. Trappklättring ingår i arbetsuppgifterna, trappklättrare är ett hjälpmedel som kopplas till rullstolen som hjälper till att klättra upp/ner i trappan när det saknas hiss.
Som färdtjänstförare kommer du:
• Köra färdtjänst till dagverksamheter och fritidsaktiviteter m.m. åt malmöbor som sitter i rullstol.
• Köra skolresor till förskola, grundskola och gymnasium.
Arbetet som färdtjänstförare är i viss utsträckning fysiskt krävande då du bland annat behöver gå upp och ner för trappor och spänna fast rullstolar i begränsat utrymme i bussen. Kvalifikationer
Vi söker nu dig som vill arbeta som färdtjänstförare hos oss och har människan i fokus. Det innebär att du är bra på att skapa goda relationer med andra människor, både barn och vuxna. Att kunden står i fokus är en självklarhet för dig och att du utför dina arbetsuppgifter med hög kvalité, d.v.s. trygg och säker körning med god service, oavsett vilken uppgift du utför.
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Körkort D-behörighet/busskort
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Arbetslivserfarenhet av att köra persontransport
Har du dessutom något av följande är det meriterande:
• Arbetat med personer med funktionsvariationer
• Arbetat med barn
• Arbetat som ledsagare
• Taxiförarlegitimation
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att köra persontransport.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kommuntjänster har ca 700 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Varierande
Antal tjänster: 3-4
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Uppvisande av belastningsregister från polisens hemsida kommer efterfrågas innan anställning kan inledas. Beställ här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Arbetsledare
Murtadha Hasan Al-Swaiedi murtadha.al-swaiedi@malmo.se 0739293193 Jobbnummer
9534011