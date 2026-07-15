Familjeutbildare
Region Jönköpings län / Socialsekreterarjobb / Vetlanda Visa alla socialsekreterarjobb i Vetlanda
2026-07-15
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Psykiatriska mottagningen Tranås
Är du socionom med erfarenhet av psykiatrisk vård och familjebehandling? Nu finns möjlighet att vara en del i vårt pilotprojekt med familjen i fokus, där vi utvecklar framtidens anhörigstöd för unga inom psykiatrin.
Rollen som familjeutbildare
Tjänsten som familjeutbildare innebär att du stödjer och vägleder barn och unga som har en eller flera närstående i psykiatrisk vård. Din insats utgår från familjen som helhet och du har en utbildande roll med målsättning om att ge dem verktyg att hantera sin situation. Exempel på arbetsformer är utbildningar och konsultativa rådgivningar med familjer tillsammans med andra professioner. I tjänsten kan också specifik utbildning och handledning till personal bli aktuellt utifrån kompetens i t.ex. Beardslees familjeintervention.
Rollen är en projektanställning på heltid under 2 år. Arbetstider sker i regel dagtid vardagar med anpassning för att möta verksamhetens behov kan ske utom kontorstider. Tillträde sker efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. För oss är det viktigt att alltid ha patienten i fokus. Vi skapar förtroende och goda förutsättningar för en effektiv kvalitativ specialistpsykiatrisk vård genom helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan. I arbetet möter vi patienter i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen. Blir du nyfiken att få en ytterligare inblick hos oss, kika in vårt Instagramkonto här. (https://www.instagram.com/psykiatriskakliniken_hoglandet/)
Rollen i fråga är på vår psykiatriska mottagning i Tranås. Hos oss är vi 17 medarbetare i en kompetent personalgrupp som arbetar teambaserat. Vi har ett välfungerande team bestående av vårdadministratörer, specialistläkare, specialistsjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeut och psykologer/psykoterapeuter, samtliga med flera års klinisk erfarenhet av psykiatriskt arbete. Vi har två sjukgymnaster inom primärvården som arbetar riktat mot våra patientgrupper, och har regelbundet medarbetare hos oss som utför sin AT/ST/PTP samt studenter för att bygga långsiktigt. Mottagningen har en väl upparbetad samverkan med både primärvård och kommun. Vi tror på tydligt ledarskap där arbetsmiljö, kompetens och evidens är ledord. Vi ingår i forskningsprojekt och bidrar till att utveckla psykiatrisk vård.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom. Vi vill att du har några års erfarenhet av arbete inom din profession. Annan erfarenhet av att stödja och möta barn och familjer med psykisk ohälsa/sjukdom är meriterande. Då arbetet till stor del innebär kontakt med barn och unga vill vi att du har god kunskap i svenska språket. Resor är vanligt förekommande i tjänsten och det är därför ett krav att du har B-körkort.
För att du ska trivas i rollen bör du vara trygg i dig själv med båda fötterna på jorden och med god självinsikt. Du arbetar effektivt självständigt och tar ansvar för ditt arbete, men trivs även i att samarbeta med andra. I mötet med andra lyssnar du in och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån mottagarens förutsättningar.
Sett till din roll är det viktigt att du förstår projektet och dess värde, men även ser till helheten och rollen du spelar i den. För projektet är det av vikt att du ser alla delars värde i processen från planering och genomförande, till utvärdering och utveckling. Vid tillsättning av rollen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
I rollen som familjeutbildare får du möjlighet att vara med i ett pilotprojekt där vi arbetar med att bygga framtidens anhörigstöd inom psykiatrisk vård. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anita Rembsgård, anita.rambsgard@rjl.se
, 010-243 97 03.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2 augusti 2026. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker istället genom att bifoga ditt CV med din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, svara utförligt och hjälp oss att förstå varför just du är rätt för oss.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P617/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10003454