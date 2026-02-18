Familjerådgivare sökes
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Familjerådgivningen i Sydöstra Skåne är en kommunal familjerådgivning. Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt Individ- och familjeomsorgen i Ystad och drivs som en samverkan mellan fyra kommuner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner där kvalitet, integritet och utveckling står i centrum. Mottagningen ligger centralt i Ystad.
Vi söker en erfaren, engagerad och lyhörd familjerådgivare till vår mottagning.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Familjerådgivning är ett viktigt förebyggande arbete som kan göra stor skillnad för par och även för barns uppväxtvillkor.
Som familjerådgivare arbetar du med relationsbearbetande samtal i vuxenrelationer, primärt i kärleksrelationer. Du har stor frihet att utforma kontakten tillsammans med paret och du har tillgång till engagerade och kunniga kollegor för kollegialt stöd och även extern handledning. Samtalen kan ha såväl rådgivande som psykoterapeutisk karaktär. Vanligaste relationsformen är kärleksrelation, men det förekommer även andra former av relationer, som exempelvis vuxna syskon eller vuxet barn och förälder. Arbetet är självständigt och du har eget behandlingsansvar.
Samtalen sker oftast på mottagningen i Ystad men även digitalt via skärm en till två dagar i veckan. Visst utåtriktat arbete förekommer, exempelvis att hålla föreläsningar och utbildning för par i grupp. Du kommer att få regelbunden kollegial och extern handledning samt erbjudas introduktionshandledning om du inte redan genomgått sådan.
Vi söker en person med professionellt förhållningssätt och personlig mognad som har god förmåga att arbeta självständigt, skapa förtroende och goda relationer samt har intresse och drivkraft att på egen hand ta till sig relevant kunskap inom området. Det är en självklarhet för dig att utgå från barnperspektiv i arbetet, då du är en företrädare för barnet i samtalen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Socionomexamen samt psykoterapiutbildning.
* Tidigare erfarenhet av arbete med behandlande/terapeutiska samtal.
* För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska.
Meriterande:
* Du kan hålla behandlingssamtal på andra språk.
* Tidigare arbetslivserfarenhet som familjerådgivare.
Vi erbjuder:
* En mindre arbetsgrupp med närhet till kollegor och korta beslutsvägar
* Möjlighet till kompetensutveckling
* Flexibla arbetstider
* Regelbunden kvalificerad handledning
* Kvalitativt och meningsfullt arbete i en verksamhet med gott renommé
Urval kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Ersättning

Månadslön
