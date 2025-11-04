Familjehemssekreterare
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas med förändringar inom verksamheten. Vi har medarbetare som har tagit nya roller på enheten, vilket har skapat möjlighet för fler att bli en del av vårt team. Vi söker nu en familjehemssekreterare med särskilt fokus på vägledning och stöd. Hos oss får du möjlighet att stötta de familjer som gör det allra viktigaste - ger barnen trygghet och en stabil plats att växa upp på.
Familjehemsenheten tillhör socialförvaltningen, område barn och består av en enhetschef, en biträdande enhetschef, tre teamledare och 20 handläggare. Här arbetar vi med stor samverkan och ett gemensamt engagemang för att barn och unga ska få trygga och hållbara placeringar. Vi är en arbetsgrupp med bred kompetens och ett starkt barnfokus, hos oss får du stöd och utveckling i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare handleder, stöttar och följer du upp våra familjehem i deras viktiga uppdrag. Det innebär att du är ett nära stöd i vardagen, och finns där när frågor uppstår eller när svåra situationer behöver hanteras. Du samarbetar tätt med barnets socialsekreterare och barnföljare och ibland även med andra myndigheter. En del av arbetet innebär också att delta i rekrytering av nya familjehem samt att göra vissa utredningar kopplade till det. Du håller informationsmöten, förnyar avtal och bedömer den ekonomiska ersättningen till familjehemmen, i enlighet med SKR:s riktlinjer. Beredskap kan förekomma vissa dagar per termin, vilket innebär att du ibland arbetar utanför ordinarie arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt en beteendevetenskaplig examen med påbyggnad som uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav för socionom (socialt arbete grundnivå, socialt arbete fortsättningsnivå, socialrätt och psykologi). Det är en fördel om du har arbetat som familjehemssekreterare eller har erfarenhet från annat socialt arbete. Har du dessutom arbetat med myndighetsutövning, barn och familjer eller har kunskap om NPF/psykisk ohälsa, är det positivt. Du har goda IT-kunskaper. Det är bra om du har dokumenterat i socialt arbete tidigare, särskilt om du har använt systemet VIVA. B-körkort är ett krav.
Du är trygg i dig själv och kan bemöta familjer med respekt och lyhördhet. Du har en förmåga att hjälpa familjer att hantera svåra situationer med lugn och professionalitet. Din roll är att finnas där, ge råd och skapa trygghet genom hela processen. Du har god samarbetsförmåga, men också mod att sätta gränser och stå fast när situationen kräver det. Du har lätt för att uttrycka dig i skrift och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
