Familjehemskonsulent / Administratör
Forma Familjehem AB / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-03-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forma Familjehem AB i Helsingborg
, Växjö
, Stockholm
Publiceringsdatum2026-03-15Om företaget
Forma Familjehem arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjehem som tar emot barn och ungdomar i behov av trygg omsorg. Vårt arbete präglas av kvalitet, professionalism och ett starkt engagemang för varje barn.
Nu söker vi en familjehemskonsulent med administrativa arbetsuppgifter som vill vara en viktig del av vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som familjehemskonsulent arbetar du både med familjehem och administrativa uppgifter i verksamheten.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Rekrytering av familjehem
Utredning av familjehem
Stöd och handledning till familjehem
Kontakt med socialtjänst och andra samarbetspartners
Dokumentation och administration
Uppföljning av placeringar
Planering och koordinering av insatserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan relevant utbildning
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, familjehemsvård eller liknande
Har god administrativ förmåga
Är strukturerad, ansvarstagande och flexibel
Har god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
B-körkort är ett krav.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: yousef.elhallah@formafamiljehem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forma Familjehem AB
(org.nr 559206-8729)
Planteringsvägen 108 (visa karta
)
252 31 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yousef ElHallah Yousef.elhallah@formafamiljehem.se 0735342779
9798221