Om EKFB:
En Kamp För Barn (EKFB) är en etablerad aktör inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård, öppenvård samt stödboende. Sedan starten 2015 har vi dedikerat oss åt att leverera högkvalitativ vård till barn och unga i åldern 0-21 år och har goda samarbeten med kommuner runtom i landet. Vår organisation präglas av engagerade och kompetenta medarbetare med fokus på kvalité, och vi är ständigt på jakt efter nya sätt att växa och utvecklas. Nu står vi inför nästa spännande kapitel i vår historia och söker därför dig som är passionerad att bidra till positiv förändring och utveckling i vår bransch!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som familjehemskonsulent hos EKFB spelar du en central roll i vårt arbete med att stödja barn och unga. Ditt arbete innebär ett nära samarbete med familjer och externa partners för att säkerställa kvalitativ vård. Vi söker dig som har ambition, att på sikt, ta ett större ansvar och kliva in i en bredare roll i organisationen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Rekrytering och utredning av familjehem/jourhem
Handleda, stödja och utbilda våra familjehem
Samarbeta nära med socialtjänsten, ta emot förfrågningar/placeringar och matcha med familjehem
Dokumentation
Placeringen är på vårt kontor i mitt i centrala Uppsala, men resor förekommer för att besöka jour- och familjehem, därför krävs det att du är beredd på en viss mängd resande i ditt arbete. Tjänsten är en heltidstjänst där vi arbetar måndag till fredag. Vi erbjuder en självständig tjänst med flexibilitet samt ett familjärt bolag med kompetenta och varma kollegor. Hos oss ges du möjligheten att bidra och påverka samt växa i din roll.
Om dig:
Vi söker dig som är framförallt driven och engagerad i att hjälpa barn och unga. Vi ser att du är en lagspelare och har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Vidare är du flexibel och behöver ha förståelse för att bolaget är en mindre organisation i en tillväxtfas. För denna har roll har vi krav där du har:
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom exempelvis beteendevetenskap, socialt arbete eller psykologi - eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
God kommunikationsförmåga och flytande svenska i både tal och skrift
God dokumentationsförmåga
B-körkort
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekfb Sverige AB
(org.nr 559012-2080)
Nedre Slottsgatan 6 (visa karta
)
753 09 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9686421