Familjehemskonsulent
Steget Vidare AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2025-09-23
Vi söker ytterligare en Familjehemskonsulent!
Vill du skapa bättre förutsättningar för placerade barn och ungdomar? Vill du bli en del av ett härligt och kompetent team som arbetar tillsammans och stödjer varandra? Då ska du söka tjänsten som familjehemskonsulent hos oss! Här får du chansen att vara med och utveckla vår verksamhet för att verkligen kunna göra skillnad.
Om Steget Vidare Familjehem
Steget Vidare Familjehem har funnits sedan 2014. Företaget arbetar med att stötta familj- och jourhem i barnplaceringar 0-20 år, ibland tar vi även emot vuxenplaceringar. Arbetsgruppen består idag av en enhetschef samt två familjehemskonsulenter. Som grupp ställer vi upp för varandra genom att coacha och vägleda varandra i svåra ärenden. Vi är en engagerad, prestigelös och erfaren arbetsgrupp med mångårig erfarenhet av familjehemsvård från både kommun och privat verksamhet.
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning och gärna med flerårig erfarenhet av familjehemsvård. Vi ser att du har handledarutbildning inom familjehemsvård och utbildning i Kälvesten samt har erfarenhet av att utbilda i Ett hem att växa i. Erfarenhet av arbete med barn och unga på socialkontor är meriterande. Har du bred kulturkompetens och språkkunskaper är även det meriterande.
Som familjehemskonsulent arbetar du i nära samarbete med familjehemmen, genom att stödja, vägleda och coacha dem i deras vardag och uppdrag. En annan del i arbetet är att rekrytera, utreda och bedöma blivande familj- och jourhem. Du är med i matchningsprocess från förfrågan till placering i familjehem. I dina arbetsuppgifter ingår dokumentation, skriva utredningar, föra daganteckningar, upprätta genomförandeplaner och skriva månadsrapporter samt att samverka med olika aktörer exempelvis socialtjänst, BUP, habilitering och skola. Du kommer också tillsammans med kollegor planera och genomföra utbildningar och informationskvällar för familjehemmen. I tjänsten ingår beredskap som fördelas mellan samtliga medarbetare.
I rollen som familjehemskonsulent behöver du ha förmåga att bygga förtroendefulla relationer och bemöta människor med respekt, mod och tydlighet för att utföra ditt uppdrag.
Du behöver vara strukturerad och självständig då du oftast planerar och organiserar ditt arbete själv. Du är lösningsfokuserad, nyfiken, engagerad, prestigelös och har ett reflekterande förhållningssätt. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med familjehemmens och de placerade barnens bästa i fokus.
Arbete bedrivs i grunden dagtid men ställer krav på flexibilitet, vilket kan innebära resor och hembesök utanför kontorstid.
Som familjehemskonsulent erbjuds du extern handledning och friskvårdsbidrag.
Du har B-körkort, du har tillgång till företagets bil. Alla medarbetare behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister regelbundet.
Välkommen med din ansökan!
CV och personligt brev skickas till:
Terje Lien, områdeschef
0722-501894 terje@stegetvidare.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: terje@stegetvidare.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Steget Vidare AB
(org.nr 556782-2712) Jobbnummer
9523171