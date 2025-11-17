Familjehem för barn och unga
2025-11-17
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Vi söker familjehem !
Lysekils kommun söker nu engagerade och trygg familjer som på uppdrag av socialtjänsten vill göra en betydelsefull insats för barn och ungdomar i behov av placering utanför hemmet i en kärleksfull och stabil miljö.
Vad innebär det att vara familjehem ?
Som familjehem erbjuder du ett eller flera barn, ungdomar en trygg hemmiljö. Din roll är att skapa en trygg och stabil miljö där barnet/barnen kan känna sig trygga och omhändertagna. Att vara familjehem kräver flexibilitet, empati och en stor vilja att hjälpa barn i utsatta situationer. Du blir en viktig del av en process där barnets behov sätts i första rummet. Som kontrakterat familjehem får du omkostnad och arvode.
Aktiviteter och stöd för våra familjehem
Vi värdesätter delaktighet och fortbildning, vi värdesätter en nära dialog och samverkan kring barnen vilket gör att vi föredrar egen kontrakterade familjehem istället för konsultstödda. Under det senaste året har vi utvecklat familjehems arbetet och arrangerar nu träffar för våra familjehem på Nordens Ark och Liseberg, samt anordnat föreläsningar regelbundet. Vi erbjuder aktiviteter, handledning som är anpassat efter dina behov och önskemål.
Vem kan bli familjehem?
- Du bör ha en trygg och stabil familjesituation.
- Tidigare erfarenhet av barn, exempelvis egna barn eller arbete inom barnomsorg, är meriterande men inget krav.
- Du behöver ha utrymme både i ditt hem och i ditt hjärta för att ta emot ett barn i behov av stöd.
- Du har en vilja att samarbeta med socialtjänsten och andra inblandade parter. Du har möjlighet att vara hemma på heltid.
- Vi söker nu familjehem i Lysekil eller grannkommunerna för att underlätta samarbetet och möjliggöra snabb insats vid behov.
Vad erbjuder vi?
- Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för ett barn eller ungdom.
- Ersättning och stöd i form av handledning, utbildning och avlastning.
- Regelbunden och personlig kontakt med våra familjehemssekreterare för att säkerställa familjens välmående.
- Vår kommun är liten och här får du nära kontakt med våra familjehemssekreterare och barnsekreterare, vilket möjliggör snabb och smidig samverkan vid placeringar.
- Arvode och kostnadsersättning
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla familjekonstellationer att söka!
Kontakt/Ansökan:
Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om uppdraget? Kontakta familjehemssekreterarna på Socialtjänsten i Lysekils kommun för mer information.
E-postadress: familjehem@lysekil.se
Välkommen!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
