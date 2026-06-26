Familjebehandlare MST-terapeut
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2026-06-26
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Nu har du som är erfaren socialarbetare chansen att jobba med behandlingsmetoden MST (multisystemisk terapi). Målgruppen är barn och unga i åldern 10-18 år som har ett normbrytande beteende. Teamet är en del av Resursenheten ungdom och familj på Socialförvaltningen och består av fyra familjebehandlare och en teamledare. Är du inte utbildad i MST så får du gå en utbildning i MST via organisationen MST Sverige där utbildningen delvis sker på engelska. Ni kommer utgå från kontoret på Kungsgatan 68. För mer information om metoden besök www.mstsverige.se.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef på mottagningsenheten kommer du att ha särskilt uppdrag gällande barnfrågor, administration och intern samverkan. Din enhetschefskollega kommer att ha motsvarande ansvar för vuxenfrågor, vräkningsförebyggande, barnahus och extern samverkan. Ni har ett nära samarbete och svarar mot gemensam budget.
Du ansvarar för enhetens övergripande utveckling, dess verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Du driver enhetens arbete med god kvalitet, både strategiskt och operativt, genom att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med din kollega. Du ingår i ledningsgruppen och även i olika nätverk och styr- och ledningsgrupper både internt inom förvaltningen och externt.
Hos oss får du möjlighet att jobba utvecklingsinriktat och vara bidragande i arbetet kring att skapa och fortsätta utveckla en första linjes socialtjänst i Eskilstuna. Avgörande för framgång är partnerskapet mellan dig och enhetschefskollegan för att skapa goda relationer och samverkan med chefskollegor.Kvalifikationer
I grunden är du utbildad socionom alternativt har du en akademisk utbildning inom beteendevetenskap eller motsvarande som uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav för att bli behörig att utföra arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Du har flerårig aktuell erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med myndighetsutövning och är van att samverka med andra både internt och externt. Du har tidigare arbetat i en ledande roll som teamledare, chef eller liknande. Har du tidigare arbetat som chef med fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar ses det som ett stort plus.
Du ska trivas i en roll där du samarbetar i chefskapet och vi söker en person som kompletterar nuvarande enhetschef. Du är som person trygg, lugn och stabil. Du tror på dig själv och din förmåga, men du är också bra på att involvera andra och lyssnar in. Du trivs med utveckling och förändring och är bra på att guida andra genom det.
Det finns ett stort intresse för verksamheten - både internt i förvaltningen och i hela kommunen. Det betyder att du behöver både vilja och vara bra på att sprida kunskap om hur ni jobbar. Eskilstuna har många goda krafter och en god grund i att agera tillsammans för att motverka de problem som finns i samhället. Vi söker dig som är skicklig på att bygga och behålla professionella nätverk, där vi tillsammans planerar och genomför vårt arbete.
Välkommen till en utvecklade roll som enhetschef!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
9979999