Familjebehandlare med samordningsansvar
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Hallstahammar Visa alla socialsekreterarjobb i Hallstahammar
2025-12-10
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Familjecentrum är en del av IFO Öppenvård i Hallstahammar, vilken utgör den samlade öppenvården för kommunens invånare; barn, unga, familjer och vuxna. Här arbetar familjebehandlare, behandlare och boendestödjare tillsammans för att erbjuda bästa möjliga stöd. Hela vår öppenvård ligger i nära anslutning till myndighetsutövningen vilket ger oss möjlighet till en enkel och nära samverkan i gemensamma ärenden. I enheten ingår också Öppna förskolan och boendestöd i barnfamilj.
Vi står nu inför att utveckla vår verksamhet genom att starta en familjecentral och förstärker därför vår enhet med en ny tjänst. På familjecentralen kommer Öppna förskolan, Familjecentrum och regionen att samverka för att erbjuda barn och vårdnadshavare en samlingsplats med lättillgängligt stöd för att stärka familjer och främja barns hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren familjebehandlare till en tjänst med samordningsansvar för vår nya familjecentral!
Som familjebehandlare hos oss kommer du att ingå i ett team bestående av erfarna, engagerade och kompetenta familjebehandlare, varav en med teamledaransvar. I din roll som familjebehandlare kommer du att genomföra förändringsarbete med barn och unga tillsammans med deras föräldrar. Här kommer du att arbeta med evidensbaserade metoder och kunskapsbaserade insatser för att uppnå förändring. Du kommer även att vara delaktig i att leda gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former, samt ha kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
I din roll som samordnare för Familjecentralen kommer du att vara ett nav i samverkan mellan Öppna förskolan, familjecentrum och regionen. Här kommer du att tillsammans med övriga professioner arbeta familjecentrerat med hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande insatser. Den samordnande rollen innebär att verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet fungerar, samt att vara med i samverkansforum och samverkanssammanhang.
Önskvärda utbildningar/kompetenser är FFT, Komet, ABC och systemteori. Du ska kunna arbeta i en miljö där djur förekommer. Viss kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Som person ser vi att du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta, såväl med de familjer du möter i ditt arbete som med den egna arbetsgruppen och med andra samarbetspartners internt och externt. Hos dig är barns och ungdomars rättigheter en ledstjärna, vilket syns i ditt dagliga arbete. Du har god förmåga till analys och reflektion. Du är ödmjuk inför familjers skiftande livsvillkor. Du bidrar till vårt klimat som bygger på en positiv, prestigelös och förbättringsinriktad kultur.
För att trivas i den här rollen är det viktigt att du är självgående och tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Att du kan planera, organisera och driva dina processer, samt engagera och motivera dina kollegor och samarbetspartners. Du har förmågan att sätta upp tydliga mål och arbeta mot dessa och kontinuerligt utvärdera ditt arbete. Du besitter även en flexibilitet som gör att du kan förhålla dig positiv till ändrade omständigheter samt anpassa ditt synsätt och dina handlingar utifrån situationen.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt tidigare erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom socialtjänst. Du har erfarenhet av att samverka och samarbeta med andra aktörer, interna och externa.
För tjänsten krävs körkort för bil.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid tillsättande av tjänsten.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294662-2025-20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Åkerlind maria.akerlind@hallstahammar.se 0220-24619 Jobbnummer
9638283