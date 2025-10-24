Familjebehandlare
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Råd- och stödenheten / Socialsekreterarjobb / Trelleborg Visa alla socialsekreterarjobb i Trelleborg
2025-10-24
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Råd- och stödenheten i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Råd- och stödenheten är en av Individ- och familjeomsorgens enheter och ansvarar för familjevåldsfrågor, öppenvårdsinsatser till familjer med barn 0-20 år samt Barnahus Söderslätt.
Enheten har i dagsläget 26 tillsvidareanställda medarbetare, varav en samordnare och två förste socialsekreterare, som tillsammans med enhetschef arbetar med att erbjuda Trelleborgs kommuninvånare insatser av hög kvalitet.
Nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025 innebär bland annat större fokus på brottsförebyggande insatser vilket innebär att vi behöver bli fler. Hos oss kommer du att mötas av en arbetsplats som präglas av god stämning och hjälpsamhet, hög professionalitet och kompetens samt utveckling och framåtanda.
Hälso- och arbetsmiljöfrågor samt utvecklingsarbete är prioriterade områden på arbetsplatsen. Vi ger en genomarbetad introduktion, utbildning i MI och Signs of safety för alla samt kontinuerlig kompetensutveckling efter behov och uppdrag. På arbetsplatsen finns en medvetenhet om vikten av återhämning samt möjlighet att förlägga en del av arbetstiden hemifrån.
Kommunen erbjuder friskvårdsersättning, förmånscykel samt möjlighet att semesterväxla. Arbetsplatsen har förtroendearbetstid men du behöver vara beredd att arbeta sen eftermiddag/tidig kväll någon dag i veckan ifall du har uppdrag som kräver det.
Kommunikationsmöjligheterna är goda då arbetsplatsen ligger cirka 10 minuters promenadväg från buss- och tågstation.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Behandlings- och förändringsarbetet bedrivs i öppenvård och vilar på en systemteoretisk grund. Arbetsuppgifterna består av familjesamtal, enskilda samtal med barn och ungdomar och vid behov även av praktiskt pedagogiskt arbete, aktiviteter och utflykter. Familjens behov och förutsättningar är centrala i utformningen av insatsen, vilket innebär att arbetet kan äga rum på olika arenor där barnet, ungdomen eller familjen är bekväma med att träffas. Vi tror att samverkan är viktigt för att nå en kraftfull och varaktig förändring och samverkar därför med såväl familjers privata som professionella nätverk.
Som familjebehandlare arbetar du med att utforma, genomföra och följa upp behandlingsarbetet utifrån det uppdrag som du tagit emot från organisationens Mottag- och utredningsenhet för barn och unga. Behandlingsarbetet dokumenteras och följs upp i behandlingsstödet Journal Digital. Du ingår i ett mindre team med familjebehandlare som antingen är specialiserade på yngre barn 0-12 år eller ungdomar 13-20 år. Du har stöd och hjälp att tillgå från 1:e socialsekreterare, chef, kollegor samt extern handledning.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har socionomexamen, eller annan högskoleutbildning, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har minst tre års erfarenhet av behandlingsarbete med familjer och kunskaper kring anknytning och samspel, NPF och psykisk ohälsa. Är du dessutom utbildad i Tryggare barn, KIBB, Trygghetscirkeln, Martemeo, Efter barnförhöret, CPU, Ett nytt vägval eller Repulse så är det meriterande.
Det är av yttersta vikt att du har ett stort engagemang och att du har lätt att skapa relation till barn och ungdomar, deras närstående och samarbetspartners. Du behöver vara stabil och ha lätt att se det som fungerar samt trivas med att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor. Du behöver ha körkort.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Råd- och stödenheten Kontakt
Madelene Ljungberg 0410-734663 Jobbnummer
9572058