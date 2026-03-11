Familjebehandlare - Nätverkscentrum
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Har du ett starkt engagemang för att göra familjer och deras nätverk delaktiga? Drivs du av lösningsfokus och tycker om att samarbeta för att hitta alternativa lösningar? Är du en erfaren familjebehandlare som gillar att i perioder arbeta i ett högt tempo? Då kan nätverkscentrum vara rätt verksamhet för dig.
Socialförvaltningen i Uppsala ställer om till nya socialtjänstlagen och satsar på en hög kvalitét i arbetet. Ett av avdelningens främsta fokus är att främja barns och familjers delaktighet och öka involveringen av nätverk.
Nätverkscentrum är en ny samverkande funktion som ska förebygga placeringar och stärka barns kontakt med sitt nätverk. Syftet med verksamheten innebär tätare samarbete mellan avdelningarna barn och ungdom myndighet och barn och ungdom insatser, samt nya strukturer för att arbeta med hemflyttsprocesser och krisstöd.
Familjestödsgruppen är en del av socialtjänsten och består i dagsläget av 14 familjepedagoger och en chef som delas med annan enhet. Vårt kontor som vi utgår ifrån ligger på von Bahrs väg i Uppsala men vi har hela Uppsala kommun som vårt arbetsfält. Som familjebehandlare kommer du att tillhöra familjestödsgruppen, men arbeta riktat till vår nystartade verksamhet nätverkscentrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare kommer du arbeta i nära samarbete med övriga funktioner inom nätverkscentrum under ledning av verksamhetens teamledare. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid umgänge, nätverksarbete och arbete med hemflyttsprocesser. Målet är att vi genom tidigt och intensivt stöd ska kunna stötta placerade barn och deras nätverk för att hitta alternativa lösningar till placeringar med hjälp av att involvera nätverk.
Arbetet kommer att genomföras både i hemmet och i våra lokaler genom familjebehandlande samtal och vägledande umgängen. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare. För att lyckas i rollen behöver du vara en erfaren och stabil familjebehandlare med en stark tilltro till familjernas egen förmåga.
Vi ser gärna att du har utbildning i systemteori, signs of safety eller grundläggande psykoterapiutbildning, sk steg 1.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när behov och förutsättningar förändras. Du behåller lugnet och är stabil i alla situationer, vilket skapar trygghet. Vidare arbetar du lyhört och smidigt tillsammans med kollegor och bidrar till ett konstruktivt samarbete. Genom din empatiska förmåga kan du förstå andras perspektiv vilket gör att du kan möta dem på ett professionellt och respektfullt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sofia Bucht, enhetschef, 018-727 55 04.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
