Fältservicetekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av Söderberg & Haaks fortsatta expansion? Vill du arbeta nära våra kunder och i tätt samarbete med kollegorna på verkstaden? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi behöver nu utöka vårt team med en fältservicetekniker i Stockholm / Mälardalen, ansök idag!
I rollen som fältservicetekniker arbetar du med service och reparationer av entreprenadmaskiner både på verkstaden och ute på fältet. Du följer serviceprocessen från början till slut, från kundkontakt och felsökning till reparationer och registrering av arbeten. Du utgår från en anläggning eller din hemort och bedriver arbetet med din servicebil för att kunna bistå våra kunder direkt på plats.
Vi står för hög service och skicklighet inom området och som fältservicetekniker representerar du Söderberg & Haak ute hos våra kunder. Som person är du serviceinriktad och van att arbeta självständigt. Du är lösningsfokuserad, noggrann och tar ansvar för att driva på ditt arbete. Tjänsten innebär variation och mycket resande med servicebil vilket du ser som ett positivt inslag.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet som mekaniker, gärna inom tung entreprenad
Fordonstekniksutbildning eller likvärdig erfarenhet
Kunskap och erfarenhet av fordonsel, hydraulik och svetsning
Svenska i tal och skift, våra manualer är på engelska så du behöver ha engelsk läsförståelse
B- körkort är ett krav, C-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Som fältservicetekniker hos oss är du en del av ett etablerat företag som erbjuder produkter av bästa kvalitet. Vi har en öppen företagskultur med ett kunnigt, hjälpsamt och engagerat team, där laganda och att ha roligt på jobbet värderas högt. Vi erbjuder bra villkor med kollektivavtal samt en väl genomarbetad introduktion.
I denna rekrytering samarbetar Söderberg & Haak med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Anton Holm, anton.holm@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
