Fältserviceingenjör, Drivsystemservice
2026-04-13
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till:
Field Service Manager
Är du en teknikintresserad person som älskar att bygga relationer och som dessutom är redo för nästa steg i din utveckling? Tycker du om komplex problemlösning inom teknik och att arbeta både individuellt och tillsammans med kollegor? Då kan din nya plats vara hos oss på ABB i Uddevalla eller i Mölndal.
Inom Drivsystemservice har vi en marknadsledande tjänsteportfölj och en stor installerad bas i Sverige. Vår serviceverksamhet befinner sig i en stark tillväxtfas och efterfrågan på våra tjänster ökar och vi hoppas att du är vår nästa medarbetare.
Som serviceingenjör hos oss har du en variationsrik vardag där du får vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet. En varierad arbetsroll där du med din erfarenhet och logiska tänkande avhjälper kunders tekniska utmaningar.
Dina ansvarsområden
Underhåll, driftsättning, uppgradering och optimering av ABBs frekvensomriktare och strömriktare i våra kunders anläggningar.
Diagnostik med tillhörande åtgärdsförslag, konsultation, livscykelplanering och produktionsoptimering
Ansvar för genomförandet av våra serviceavtal
Involverad i försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster
Arbetar nära våra kunder och bygger relationer både internt och externt med ett positivt och professionellt arbetssätt
Våra kunder finns främst inom energi-, process-, och tillverkningsindustrier inom närområdet men längre resor och övernattningar förekommer
Räkna med att beredskapstjänst kommer att ingå i tjänsten
Du har en utbildning med inriktning mot elkraft
B-körkort och goda dator-kunskaper är ett krav
Erfarenhet av elkrafttekniskt underhåll inom industrin och kunskap som elinstallatör, industrielektriker
Du är kommunikativ, ödmjuk och noggrann i ditt arbetssätt med förmåga att hantera både planerade och oförutsedda förändringar
Du har stor förståelse utifrån säkerhetsaspekter
Lagspelare med kunden i fokus
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift
För den här rollen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som vill växa långsiktigt och formas in i rollen och med ABB som arbetsgivare.
ABB Motion levererar ett komplett sortiment av motorer, generatorer och drivsystem för alla branscher och applikationer.
Vi tillhandahåller högsta kvalitet och service till våra kunder över hela världen med fokus på att hjälpa till att använda energi på ett effektivt och hållbart sätt.
Rekryterande chef: Christina Brorson, +46 706 90 57 70, svarar gärna på dina frågor. Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Håkan Sjöberg, +46 703 96 00 02; Ledarna: Lenny Larsson, +46 21-32 85 47; Unionen: Katja Saari +46 730 77 05 02.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-03.
Vi ser fram emot din ansökan. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
451 55 UDDEVALLA
För detta jobb krävs körkort.
