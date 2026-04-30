Fältsekreterare till Ungdomsteamet!
Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Ängelholm Visa alla socialsekreterarjobb i Ängelholm
2026-04-30
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vill du arbeta förebyggande med ungdomar och bidra till tidiga och samordnade insatser?
Vi söker två fältsekreterare till vårt Ungdomsteam inom Individ- och familjeomsorgen, varav en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Om verksamheten
Ungdomsteamet startade den 1 januari 2026 och har i uppdrag att arbeta förebyggande samt möjliggöra tidiga och snabba insatser för ungdomar i behov av stöd. Arbetet bedrivs på servicenivå och innefattar inte myndighetsutövning. Inom Individ- och familjeomsorgen tillämpar vi Signs of Safety som ett övergripande förhållningssätt. Arbetet utgår från delaktighet, samverkan och att stärka den enskildes och nätverkets egna resurser.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Som fältsekreterare arbetar du uppsökande i ungdomars miljöer, exempelvis i skola, på fritiden och på offentliga platser. Du etablerar och upprätthåller professionella relationer, identifierar tidiga signaler på risk och behov samt erbjuder stöd i ett tidigt skede. Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa aktörer såsom skola, polis, elevhälsa och socialtjänst, bland annat inom ramen för SSPF. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar med normbrytande beteende, exempelvis kriminalitet, riskbruk eller annan social problematik.
I arbetsuppgifterna ingår
* Uppsökande och relations skapande arbete med ungdomar
* Tidig identifiering av risk- och skyddsfaktorer
* Samverkan i SSPF och andra samverkans forum
* Stöd i förändringsarbete tillsammans med ungdomar och deras nätverk
* Genomförande av strukturerade insatser, exempelvis RepulseKvalifikationer
* Socionom, Socialpedagog, Behandlingspedagog, Beteendevetare eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Körkort B och körvana
Meriterande
* Erfarenhet av fältarbete och av arbete med ungdomar i utsatta situationer
* Utbildning i MI (motiverande samtal)
* Utbildning i Signs of Safety
* Utbildning i Repulse eller andra strukturerade program
* Personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på att du är trygg och stabil samt har god förmåga att skapa och upprätthålla relationer. Du är initiativtagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Vidare är du tydlig i din kommunikation och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
För denna tjänst krävs att du uppvisar aktuellt utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret innan anställning kan påbörjas
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322736".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg
Enhetschef
Sanna Ghrieb sanna.ghrieb@engelholm.se 0431-87000
9884069