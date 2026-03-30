Fältsäljare till Råbergs Bil
2026-03-30
Under våren öppnar vi Karlskronas och Blekinges modernaste bilanläggning - en helt nyrenoverad och utbyggd, inspirerande anläggning där vi satsar stort och långsiktigt. Nu söker vi dig som vill vara med på resan och bygga framtidens affärer tillsammans med oss.
Om rollen
Som fältsäljare med inriktning på transportbilar arbetar du aktivt ute på fältet och bygger långsiktiga relationer och samarbeten med företagskunder. I rollen representerar du i första hand Fords produktutbud både inom transport- och personbilar.
Du personifierar varje affär genom att förstå kundens verksamhet, behov och utmaningar - och skapar skräddarsydda lösningar, inklusive finansiering, som verkligen gör skillnad för kunden.
Du utgår från ditt kontor i Karlskrona.
Aktivt bearbeta nya och befintliga företagskunder
Planera och genomföra kundbesök
Identifiera affärsmöjligheter och behov
Ta fram och följa upp offerter
Skräddarsy lösningar inklusive finansiering
Driva hela affären från första kontakt till avslut och uppföljning
Så mäts din framgång
Du arbetar målstyrt och följs upp på tydliga KPI:er:
Antal sålda bilar
Kundnöjdhet
Antal genomförda kundbesök
Antal aktiva offerter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är en affärsdriven relationsbyggare med starkt eget driv
Trivs med uppsökande försäljning och att arbeta självständigt
Har förmågan att förstå kundens verksamhet och skapa värde
Är strukturerad och van att arbeta mot uppsatta mål
Hos oss får du
En central roll i en satsning med stark framtidstro
Möjlighet att påverka din egen inkomst genom grundlönlön + provision
Frihet under ansvar
Utbildning och utveckling inom både produkt och försäljning
Ett engagerat team - vi är totalt 50 medarbetare i Karlskrona & Kalmar.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av CRM-system och Office-paketet
Ett drivet affärssinne
Det här är rollen för dig som drivs av affärer, relationer och att skapa verkligt värde för kunden - varje dag.
Känner du igen dig? Då vill vi träffa dig.
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte. I den här rekryteringen samarbetar Råbergs Bil med Jefferson Wells, får du tjänsten kommer du att anställas av Råbergs Bil. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 0703770747. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
371 33 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Råbergs bil
Kontakt
Carina Berg Carina.Berg@jeffersonwells.se +46703770747
