Fältsäljare säkerhetssystem - Larm, kamera och passersystem
SafeGuard Sverige AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2025-10-17
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SafeGuard Sverige AB i Botkyrka
Företagssäljare till Safeguard - driv affärer och skapa trygghet
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med att skapa trygghet och säkerhet för företag och organisationer? Hos Safeguard får du en utvecklande roll där du kombinerar frihet och ansvar med ett starkt stöd från organisationen. Tillsammans levererar vi säkerhetslösningar i toppklass.
Vi erbjuder
Som företagssäljare hos oss får du:
En nyckelroll i ett växande bolag med fokus på kvalitet, teknik och kundnöjdhet.
Fast lön kombinerad med en attraktiv provisionstrappa.
Möjlighet till förmånsbil efter avslutad provanställning.
Under provanställningen använder du egen bil och får milersättning.
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen.
Goda utvecklingsmöjligheter - för rätt person finns även möjlighet att växa in i en ledande roll i framtiden.
Om rollen
I rollen som företagssäljare hos Safeguard har du fullt fokus på nykundsbearbetning. Du identifierar, kontaktar och bygger relationer med företag som har behov av moderna säkerhetslösningar.
När du etablerat dina första affärer kommer du att bygga upp och ansvara för en egen kundstock, där du både vårdar befintliga kunder och driver merförsäljning över tid.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Prospektera och boka möten med nya kunder.
Genomföra kundbesök och presentera Safeguards lösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem.
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär.
Utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa möjligheter till merförsäljning.
Dokumentera aktiviteter i CRM-system.
Till en början kommer du att ha störst fokus på våra kärnområden - inbrottslarm, kameraövervakning och passersystem. Med tiden kan rollen breddas till att även omfatta andra säkerhetslösningar, såsom jalusi och dörrsystem.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst ett års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning.
Driv, målmedvetenhet och en genuin vilja att skapa nya affärsmöjligheter.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
B-körkort (krav).
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning av säkerhetssystem som larm, kameraövervakning eller passersystem.
Teknisk förståelse eller erfarenhet av projektförsäljning.
Om Safeguard
Safeguard är en växande aktör inom säkerhetsteknik. Vi erbjuder moderna helhetslösningar med fokus på larm, kameraövervakning och passersystem för företag, fastighetsägare och organisationer.
Vårt mål är att skapa trygga och säkra miljöer genom professionella, tekniskt hållbara och kundanpassade lösningar.
Hos oss får du arbeta i ett företag med entreprenörsanda, där engagemang, ansvar och utveckling står i centrum.Så ansöker du
Låter det som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: HR@safeguard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeGuard Sverige AB
(org.nr 559523-7867), http://www.safeguard.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9561889