Fältpedagog/Ungdomsbehandlare
2026-03-03
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Som fältpedagog/ungdomsbehandlare möter du ungdomar i åldern 13-20 år och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna, både på platser med vuxennärvaro som skolor och fritidsgårdar, och där vuxna saknas som på gator och torg. Du arbetar uppsökande, bygger relationer och förebygger risker inom ANDTS, kriminalitet och psykisk ohälsa.
I tjänsten ingår också att:
Ha kontakt med föräldrar och ibland leda möten eller träffar.
Samverka med andra aktörer, till exempel polis, skola, föreningsliv och myndighetsutövande socialtjänst.
Dela med dig av kunskap om ungdomstrender och aktuella lägesbilder till samverkansaktörer eller föräldrar.
Bidra till ett mer jämställt, jämlikt och inkluderande uppsökande arbete.
Gruppen bedriver förebyggande och relationsskapande arbete genom uppsökande insatser i offentliga miljöer där ungdomar vistas. Syftet är att tidigt identifiera ungdomar i riskzon, det vill säga ungdomar som riskerar att fara illa utifrån de miljöer och sammanhang de befinner sig i.
Som ungdomsbehandlare arbetar du på uppdrag från handläggare på barn och unga eller genom icke behovsbedömda insatser som råd och stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan relevant utbildning (minst 2 årig).
Du bör ha erfarenhet av arbete med unga. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med unga i utsatta livssituationer. Du ska ha B-körkort. Du ska trivas att arbeta uppsökande i ungdomsmiljöer kvällar och helger. Du ska ha lätt för att skapa relationer med ungdomar, för ungdomen viktiga vuxna samt samverkansparter. Erfarenhet av att hålla i grupper och leda grupper är meriterande.
Meriterande med utbildningar som MI, RePulce, ABC tonår, Signs of safety eller andra utbildningar inom området.
Du ska vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Du ska arbeta bra i team och vara socialt aktiv. Du har intresse, vana och kunskap om de sociala medier ungdomar använder. Du har insikt om hur viktigt drogförebyggande arbete är.
Du uttrycker en professionell och positiv attityd i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
