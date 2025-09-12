Fältmekaniker till Zeppelin-CAT i Umeå

Karriärguiden Group Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå
2025-09-12


Vi söker nu fältmekaniker till Umeå-området. Är det du?

Du kommer arbeta med service och reparationer av Caterpillars maskiner på fält med bland annat motorer, växellådor och hydraulik. Du ingår i ett team av fältmekaniker som på ett självständigt sätt arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga service. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjligheten att bli expert på premiummärket Caterpillar.

Som fältmekaniker hos oss trivs du med frihet under ansvar. Tjänsten ställer stora krav på att du ska vara självgående och ha kunskap om våra maskiner.

Din erfarenhet

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som mekaniker eller liknande, helst med entreprenadmaskiner. Du har ett stort intresse för maskiner och att skruva. Gymnasial utbildning med inriktning på teknik ser vi som en merit. Vi ser det även som meriterande om du har svetskompetens eller motsvarande kunskaper.

Du behöver ha kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt. Eftersom datorer används i arbetet för bland annat felsökning, tidrapportering och servicelitteratur behöver du även ha god datavana.

Körkort B krävs.

BE och C körkort är meriterande.

Dina personliga egenskaper

Du är noggrann och du har en god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team av mekaniker och arbeta på olika verksamhetsorter. En bra service är viktigt för dig och att du ser vad som behöver göras på ett självständigt sätt. Du vill alltid leverera till kunden med hög kvalité och med ditt intresse för maskiner så har du en vilja att lära dig nya saker.

Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.

Din ansökan

Vill du veta mer om tjänsten ringer du till Fältservicechef Anna Lydig tel 070-5083872 eller mailar anna.lydig@zeppelin.com

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval och tillsättning av tjänsterna, så tveka inte att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige

Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB

Jobbnummer
9506930

