Fältassistent
2026-04-15
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Vad innebär rollen?
Som fältassistent arbetar du uppsökande och relationsskapande med ungdomar. Ditt uppdrag är att:
* Skapa kontakt och bygga förtroende med ungdomar i deras miljöer.
* Hålla ungdomssamtal och leda gruppträffar.
* Verkställa ungdomstjänster
* Genomföra informationsinsatser i skolor och andra forum kring teman som alkohol, droger och kriminalitet.
* Samverka med polis, skola, fritid och andra aktörer inom ramen för SSPF.
* Vara en aktiv del i utvecklingen av insatser utan behovsbedömning (IUB) enligt nya socialtjänstlagen.
* Arbeta kvällar och helger i ungdomsmiljöer där behovet finns. Uppskattningsvis arbetare man varannan fredag- eller lördagkväll.
Du tillhör enheten Råd och stöd familj, som har en gemensam KBT-inriktning och består av erfarna och vidareutbildade kollegor med stort engagemang.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen, socialpedagog eller annan relevant utbildning
* Det är meriterande om du har erfarenhet av fältarbete eller ungdomsarbete.
* Det är önskvärt om du har vidareutbildning inom MI, KBT, beroendeproblematik eller kriminalitet.
* Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med ungdomar.
* Trygghet i att arbeta i olika miljöer från klassrum till digitala plattformar.
* Initiativförmåga, prestigelöshet och nyfikenhet.
* B-körkort.
Du trivs med ett flexibelt arbete där uppdraget kan förändras utifrån aktuella samhällsbehov och du är inte rädd för att ta plats där det behövs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319203-2026-13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Enhetschef
Petter Augustsson petter.augustsson@ronneby.se 0457618490 Jobbnummer
9854873