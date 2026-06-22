Falconeri Söker District Manager Till Sverige
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2026-06-22
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Falconeri fortsätter sin framgångsrika expansion i Sverige. Efter etableringen av vår butik i Stockholm öppnar vi under hösten 2026 vår andra butik i Göteborg. Nu söker vi en engagerad, affärsdriven och inspirerande District Manager som vill spela en nyckelroll i utvecklingen av Falconeri på den svenska marknaden.
Premiumvarumärket Falconeri utgör, tillsammans med Calzedonia och Intimissimi, en del av globala modekoncernen Oniverse, som är etablerad på den svenska marknaden. Med fokus på exklusiva naturmaterial, tidlös design och italienskt hantverk erbjuder Falconeri en sofistikerad shoppingupplevelse där kvalitet och personlig service står i centrum.
Som District Manager ansvarar du för våra svenska Falconeri-butiker och säkerställer att verksamheten drivs enligt varumärkets höga standarder inom försäljning, kundupplevelse, ledarskap och visuell presentation. Du kommer att leda vår etablering i Göteborg och samtidigt fortsätta utveckla verksamheten i Stockholm.
Vad du som District Manager kommer att göra:
Som District Manager har du det övergripande ansvaret för försäljning, lönsamhet och utveckling av Falconeris butiker i Sverige. Du arbetar nära medarbetarna för att skapa starka team, säkerställa exceptionell service och nå uppsatta affärsmål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Driva försäljning och lönsamhet genom analys, uppföljning och tydliga handlingsplaner
Säkerställa att butikerna arbetar enligt Falconeris koncept, värderingar och höga servicenivå
Följa upp KPI, budgetar och affärsresultat samt identifiera utvecklingsmöjligheter
Leda, coacha och utveckla butiksteam för att skapa engagerade team med starka resultat
Säkerställa att visual merchandising och butiksmiljö håller högsta standard och speglar Falconeris sofistikerade profil
Ansvara för onboarding, introduktion och kompetensutveckling av medarbetare
Optimera lagerhantering, sortiment och produktflöden
Aktivt bidra till Falconeris fortsatta expansion och tillväxt i Sverige
Vara en närvarande ledare och ambassadör för varumärket
Vi söker dig som kombinerar ett starkt affärssinne med ett engagerande ledarskap. Du drivs av att utveckla människor, bygga starka team och skapa resultat genom hög service och kundupplevelse.
Vi söker dig som har:
Har erfarenhet av ledarskap inom retail, gärna som Store Manager, District Manager eller Area Manager
Har erfarenhet av att driva försäljning, budgetarbete och resultatuppföljning
Är van att arbeta mot KPI och omsätta analyser till konkreta aktiviteter
Har en stark passion för kundservice och premium retail
Är en inspirerande och coachande ledare som får människor att växa
Har ett öga för mode, kvalitet och detaljer
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Kommunicerar professionellt
Innehar giltigt B-körkort, då rollen innebär regelbundna resor mellan Stockholm och Göteborg
Vad vi erbjuder
En central roll i utvecklingen av Falconeri på den svenska marknaden
Attraktivt bonussystem kopplat till prestation och resultat
Tjänstebil som tillhandahålls för rollen
Möjligheten att vara med och driva vår fortsatta expansion i Sverige
Ett internationellt arbetsklimat inom Oniverse-koncernen
Exklusiv personalrabatt på våra varumärken
Kontinuerlig utbildning och utveckling inom ledarskap, försäljning och produktkunskap
Goda karriärmöjligheter inom en internationell modekoncern
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Resor inom Sverige ingår i rollen.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vill du vara med och forma framtiden för Falconeri i Sverige och leda vår fortsatta expansion? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Oniverse, tidigare känt som Calzedonia Group, är en italiensk modekoncern specialiserad på badkläder, strumpbyxor, underkläder och kashmirplagg. Sedan 1986 i Italien har vi byggt upp ett globalt nätverk av mer än 5000 butiker i över 50 länder. I Sverige öppnade vi vår första butik år 2013 och har idag totalt 31 butiker av Calzedonia, Intimissimi och Falconeri. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Jönköping. Vi letar efter dig som vill ta dig an en ny utmaning, bygga en karriär inom retail och vill bli en del av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Calzedonia Sverige AB
(org.nr 556936-8995)
Stureplan 4 (visa karta
)
114 35 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falconeri Jobbnummer
9973814