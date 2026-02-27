Facilities Coordinator
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-02-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Gävle
, Falun
, Sala
, Hudiksvall
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Facilities Coordinator - CBRE
Vill du arbeta i en roll där du får vara navet i den dagliga fastighetsdriften - och samtidigt bidra till en smidig, säker och professionell upplevelse för både kunder och leverantörer? Hos CBRE får du möjligheten att utvecklas i världens största företag inom kommersiella fastighetstjänster, där din insats verkligen gör skillnad. Nu söker vi en Facilities Coordinator som trivs med struktur, service och att hålla många trådar i gång.
Om Rollen
Som Facilities Coordinator på CBRE arbetar du nära kunder, leverantörer och entreprenörer för att säkerställa att fastighetsrelaterade uppgifter och arbetsorder genomförs på rätt sätt och i rätt tid. Rollen tillhör området Facilities Management, där fokus ligger på den dagliga driften av en fastighetsportfölj samt att stödja Property Managers kring reparationer och investeringsplaner.
Dina Arbetsuppgifter
Arbeta med hyresvärdar, hyresgäster och tjänsteleverantörer för att säkerställa att alla rutiner, policyer och rapporteringsformat följs och förstås.
Ta emot och hantera kundförfrågningar samt samla in arbetsorder.
Samla och rapportera information för att följa upp prestation och status.
Hantera och arkivera arbetsorder, offerter, avdelningsfiler och dokument från leverantörer.
Övervaka aktiviteter utanför byggnaden, såsom korrekt avfallshantering och återvinning.
Följa instruktioner, kortare korrespondens och PM samt ställa förtydligande frågor vid behov.
Svara på vanliga förfrågningar eller klagomål från kunder, kollegor och chefer.
Använda befintliga processer för att lösa enklare problem, med begränsat utrymme för egna beslut.
Bidra genom tydligt definierade uppgifter och processer enligt etablerade rutiner.
Leverera eget arbete enligt givna instruktioner och under nära handledning.
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller GED samt upp till 2 års relevant arbetslivserfarenhet.
Förmåga att följa grundläggande arbetsrutiner och standarder.
Kommunikationsförmåga för att utbyta tydlig och enkel information.
Goda kunskaper i Microsoft Office, t.ex. Word, Excel och Outlook.
Stark organisatorisk förmåga och ett nyfiket, lösningsorienterat mindset.
Grundläggande matematiska kunskaper - t.ex. beräkning av procent, rabatter och påslag.
Varför CBRE?
Att arbeta på CBRE innebär att vara del av en global organisation där kvalitet, innovation och utveckling står i fokus. Vi skapar miljöer där människor och företag kan blomstra, och där vi tillsammans formar framtidens arbetsplatser. Hos oss får du möjligheten att växa, påverka och vara del av ett starkt och inkluderande team. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "260887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Kontakt
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9766942