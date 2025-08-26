Facilitetsvärd på utbildningsföretag
2025-08-26
GOTHIA AKADEMI AB
Adress: Danska vägen 20, Göteborg
Omfattning: ca 16 timmar per arbetsvecka, 2 av 3 veckor med längre uppehåll över sommaren
Gothia Akademi finns i närheten av Liseberg - på Överås slott - där vi hoppas att du ska få ett mycket fint arbetsliv tillsammans med oss. Gothia Akademi arbetar med coach- och ledarskapsutbildningar och vi har deltagare som reser till oss från hela Sverige. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av hög ambitionsnivå, omtanke, ordning och reda, och en genuin vilja att det vi gör ska bli bra. Vi vill att de som arbetar med oss ska ha ett fint arbetsliv med oss.
TJÄNSTEN SOM FACILITETSVÄRD
Vi söker ytterligare en person som vill hjälpa oss i rollen som facilitetsvärd. Det är naturligtvis bra om du har någon användbar utbildning eller erfarenhet, men personlig lämplighet och intresse är ännu viktigare.
Huvudfokuset kring dina arbetsuppgifter handlar om att driva skötseln av våra utbildningslokaler, fikasalen, våra kontor samt tillhörande ytor. Överås Slott är ett hus byggt på 1860-talet, med tre våningar. Det finns många saker att göra och tjänsten innebär att du kommer röra på dig nästan hela tiden, ofta mellan olika våningsplan.
I praktiken innebär tjänsten som facilitetsvärd att du:
1. Ställer iordning inför utbildning:
Ser till att rätt antal stolar är framme
Ser till att lokalen är utrustad med rätt materiel (utskrifter, pennor, osv)
Ser till att golv och ytor är rena
Ställer fram saker som utbildningsassistenterna behöver
Ta emot matleveranser
2. Håller ordning under utbildning:
Ställa iordning fikasalen inför och efter deltagarnas fikarast, samt efter lunchen
Köra diskmaskin och ställa in diskad disk
Kontrollera lokalerna deltagarna rör sig i
Torka av bord i grupprum
Ställa iordning stolar i grupprum
Fylla på tvål, papper och tömma papperskorgar på toaletten, rengöra toalettholk vid behov
3. Städar efter utbildning:
Städa av golv och ytor
Tömma papperskorgar
Fylla upp förbrukningsmateriel, värmeljus osv
4. Vid behov och tid - löpande underhåll av övriga kontorsutrymmen:
Städar av golv och ytor
Tömmer papperskorgar
Beställer och fyller på förbrukningsmateriel
Tar emot leveranser, på plats och vid ombud
Vattna blommor
Tvättar handdukar, golvmoppar och gardiner
Byta glödlampor
Uppmärksammar och felanmäler fel till fastighetsskötare
Putsa fönster
Eftersom vi är ett litet team och du kommer vara den enda som arbetar med just detta så är det viktigt att du är pålitlig, trivs med arbetsuppgifterna och med att arbeta själv.
TIDER OCH OMFATTNING
Tjänsten är en timanställning och omfattar ca 16 timmars arbete under de veckor vi har utbildning. Framförhållningen för schemaläggning är åtminstone 3 månader, men ofta lägger vi schemat mycket tidigare. Utbildningarna hålls i regel onsdag-fredag vilket innebär att du är på plats tisdag till fredag, från 13:00 till 17:00. Under vårterminen och höstterminen är det utbildning ungefär 2 av 3 veckor.
ERSÄTTNING
Vi ser framför oss att ersättningen för denna tjänst motsvarar en månadslön runt 28 000 kr. Om du har relevant utbildning och erfarenhet, goda referenser och har/har haft en högre lön så kan vi tänka oss ytterligare någon tusenlapp i månaden. Tjänstetiteln är öppen för diskussion. Det viktigaste är att vi är överens om vad arbetsuppgifterna är.
Tillträde utefter vad som passar dig, men vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Hjärtligt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få en ny kollega:)
Tips för din ansökan:
1. Läs på om oss på www.ga.se
2. Skriv ett nytt personligt brev där du beskriver:
hur din livssituation ser ut,
vad det är som gör att du söker jobb just nu, och
vad det är som gör att du söker just det här jobbet
3. Vi är naturligtvis också intresserade av att i ditt personliga brev få höra om:
din syn på vad som passar dig bra med det här jobbet,
det finns något som oroar dig med beskrivningen av jobbet, och
när du har möjlighet att börja
4. Skicka med en meritförteckning - bifoga gärna gymnasiebetyg
Vi kommer inte anställa någon baserat på gymnasiebetyg, men det hjälper oss att skapa en helhetsbild av dig. Var det så länge sedan du gick gymnasiet att du inte ens vet var du har betygen så är inte det hela världen:). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: oscar.cederhed@ga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Facilitetsvärd + NAMN". Arbetsgivare Gothia Akademi AB
(org.nr 556757-9403)
Danska vägen 20 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Arbetsplats
Gothia Akademi AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Oscar Cederhed oscar.cederhed@ga.se 0707389977 Jobbnummer
9476198