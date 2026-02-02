Fabriksarbetare Hundfoderfabrik
2026-02-02
Vi söker en fabriksarbetare till vår hundfoderfabrik i Nässjö. Tjänsten innebär arbete i djurfoderproduktion med fokus på tillverkning och paketering av fryst hundfoder.
Arbetet omfattar flera moment i den dagliga produktionen, bland annat:
Maskinoperatörsarbete i produktion
Handpaketering och hantering av produkter
Rengöring och städning
Truckkörning
Övervakning av produktionsflöde och kvalitet enligt fastställda rutiner
Följa gällande hygien-, säkerhets- och kvalitetskrav
Arbetet sker i team och kräver att du kan arbeta strukturerat, noggrant och ansvarsfullt. Tjänsten innebär fysiskt arbete i produktionsmiljö och kan omfatta varierande arbetsuppgifter beroende på produktionens behov.
Vi söker i första hand personer med tidigare erfarenhet av arbete inom livsmedelsproduktion eller djurfoderindustri, men även annan relevant produktionserfarenhet kan vara meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@fodax.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anställning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snellman Sverige AB
(org.nr 556629-9763)
Verkstadsgatan 7 (visa karta
)
571 34 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fodax Jobbnummer
9716216