Få in en fot i bankvärlden
Professionals Nord Stockholm AB / Backofficejobb / Sundbyberg Visa alla backofficejobb i Sundbyberg
2025-08-11
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Få in en fot i bankvärlden!
Vill du ha en samhällsnyttig roll där du dessutom får varva mellan administration och kundkontakt? Vill du arbeta på en arbetsplats där glädje, gemenskap och personlig utveckling står i centrum? Då har du kommit rätt!
Just nu söker vi förstärkning i ett prioriterat projekt, och som konsult hos Professionals Nord får du en central roll i att stödja Swedbanks arbete. I rollen fungerar du som en länk mellan fastighetsmäklare och banken i samband med bostadsaffärer.
Information om tjänsten
Antalet bostadsaffärer har ökat de senaste åren och Swedbank utökar nu sitt team i Stockholm för att möta behovet. Professionals Nord söker därmed för kunds räkning nya Lending Officier till avdelningens kontor på huvudkontoret i Sundbyberg. Tjänsten är planerad att starta i början av september.Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult under 6 månader med chans till förlängning och/ eller fast anställning inom banken.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom kredithandläggning kommer du att sitta i vår kunds fräscha huvudkontor i Sundbyberg, tillsammans med många härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få en gedigen introduktionsutbildning och under din anställningstid har du alltid handledare nära till hands.I rollen är du spindeln i nätet som hanterar ärenden kring fastighetsaffärer och lån. Du hanterar ärenden där kunder fått beviljat nya lån för köp av boende, men även ärenden där kunder fått beviljat att låna mer på sin befintliga bostad. Du kommer bland annat handlägga utbetalningar, tillträden och andra kreditrelaterade ärenden som bankens rådgivare skickar till avdelningen. En viktig del av rollen är att ha kontakt med rådgivare, mäklare samt andra externa parter via mail och telefon.Arbetstider är förlagda måndag till fredag under kontorstider.
Vi söker dig som:
För denna roll väger personlig lämplighet tyngre än tidigare erfarenhet så tveka inte att ansöka om du är intresserad. I denna roll är service, effektivitet och kvalitet ledorden. Vi ser att du även har:Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
En slutförd gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi
För att passa i rollen ser vi att du är en person som trivs i det sociala samspelet och som med enkelhet kan uttrycka dig i tal samt skrift. Vidare behöver du vara en strukturerad person som kan arbeta effektivt utan att tappa kvalitén i ditt arbete. Du behöver även vara en ansvarstagande person och tar initiativ för att driva ditt eget arbete framåt!För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Observera att även kreditupplysning kommer tas på kandidater som blir aktuell för anställning.
START: Början av september, 2025OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundbyberg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på linnea.grass@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9452773