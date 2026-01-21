Extrapersonal till industri i Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Kulturjobb / Helsingborg Visa alla kulturjobb i Helsingborg
2026-01-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Extrapersonal till industri - Helsingborg med omnejd
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som löpande söker extrapersonal till våra kunder inom process- och tillverkningsindustrin. Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som extrapersonal kan du komma att arbeta i olika industrinära miljöer. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund men kan bland annat innebära:
• Paketering och emballering.
• Påfyllning och materialhantering.
• Truckkörning.
• Enklare maskininställningar och övervakning.
• Produktionsarbete och kvalitetskontroller.
• Städning och ordning i produktionsmiljö.
Arbetet är ofta fysiskt, stundtals monotont och utförs i ett jämnt tempo. Vi söker därför dig som är uthållig, noggrann och har en god arbetsmoral. Flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer är viktigt då du kan arbeta hos olika kunder.
Krav för tjänsten
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete).
• Körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till våra kunders arbetsplatser.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Möjlighet att arbeta minst 2 vardagar per vecka (oftast dagtid, men kan variera beroende på kund).
Meriterande
• Truckkort (A och/eller B)
• Erfarenhet av arbete inom industri eller processindustri.
• Erfarenhet av maskinhantering eller produktionsarbete.
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta hos flera välkända industriföretag.
• Flexibla arbetstider anpassade efter din tillgänglighet.
• En bra möjlighet att bygga erfarenhet inom industrin.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7086712-1799935". Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9696118