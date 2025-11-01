Extrajobb terminalarbete brevterminal
2025-11-01
Är du noggrann, stresstålig och trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo? Nu söker vi terminalarbetare till vår kund i Kungälv!
Vi söker drivna och engagerade medarbetare som vill arbeta som terminalarbetare hos vår kund i Kungälv. Du blir anställd av oss på StudentConsulting, men arbetar som uthyrd konsult ute hos kunden.
Som terminalarbetare ansvarar du för den manuella sorteringen av brev på kundens terminal. Arbetet kräver noggrannhet, fokus och förmåga att prestera i ett högt tempo för att flödet ska fungera smidigt. Rollen kombinerar både praktiska och strukturerade moment - du arbetar fysiskt med sortering samtidigt som du följer tydliga rutiner och plocklistor för att säkerställa korrekt hantering.
Arbetet utförs främst måndag-fredag kl. 06:00-09:00. Planerad start för tjänsten är i början av november.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som terminalarbetare ser vi att du är noggrann, strukturerad och har förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tappa fokus. Du trivs med fysiskt arbete, har god arbetsmoral och är inte rädd för att ta i när det behövs.
För att vara aktuell till tjänsten ser vi att du:
• Är tillgänglig för att arbeta 3 dagar i veckan
• Har annan huvudsaklig sysselsättning på 50%.
• Har goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
• Är minst 18 år och har en gymnasieexamen.
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
