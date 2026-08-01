Extrajobb som receptionist (lördagar+söndagar)
Auktionshuset Metropol Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-08-01
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Vi söker en person som vill arbeta med service och vara företagets ansikte utåt i vår kundtjänst på våra helgvisningar inför våra auktioner. Många av de som arbetat i den här rollen studerar på heltid eller deltid och söker ett extrajobb vid sidan om studierna.
Metropol Auktioner genomför närmare 35 000 nätauktioner varje år med fysisk visning runt varje veckoslut. Vi har ett utbud av dekorativa föremål för de inredningsintresserade och bättre konst och antikviteter för de riktigt kräsna. Din bakgrund och meriter kan vara varierande men då det ingår mycket kundkontakt i jobbet ser vi att du är utåtriktad, positiv och serviceinriktad.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av branchen men arbete inom service är meriterande.
Vi genomför intervjuer löpande, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rekrytering@metropol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist helg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Auktionshuset Metropol Aktiebolag
(org.nr 556583-7738), https://www.metropol.se
Sveavägen 116 (visa karta
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113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Metropol Auktioner Jobbnummer
10017859