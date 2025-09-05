Extrajobb som personlig assistent i Borås
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba extra i Borås med omnejd!
Vad innebär tjänsten?
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer, som bor i Borås, Ulricehamn, Kinna, Tranemo, Herrljunga eller Alingsås. Din arbetsplats är där kunden befinner sig.
Nu finns möjligheten för dig som studerar eller har en annan deltidstjänst att jobba extra hos flera av våra kunder. Vi ser gärna att du som söker tjänsten är flexibel och kan pendla till olika orter eller har möjlighet att jobba varierade arbetstider.
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt (vaken eller med väntetid).
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Arbetspass bokas in vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Varmt välkommen med din ansökan!
