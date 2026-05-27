Extrajobb som livsmedelsoperatör
2026-05-27
Om tjänsten Som livsmedelsoperatör arbetar du i produktionen på en produktionslinje .
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Förädling, beredning, skivning och paketering av livsmedel
In- och utvägning av råvara
Övervakning och hantering av maskinutrustning
Utförande av kvalitets- och hygienkontroller
Arbete enligt uppsatta rutiner, mål och säkerhetsföreskrifter
Arbetet sker i en kyld och bullrig miljö och ställer höga krav på hygien, noggrannhet och säkerhet. Du får introduktion och upplärning på plats - tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Tjänsten är en timanställning och inleds med ungefär en veckas introduktion på heltid, för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i arbetet. Därefter sker inbokning utifrån verksamhetens behov. Arbetstiderna varierar och arbetet kan förläggas till dag- och/eller kvällstid, söndag-fredag.
Vem är du? Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 % (t.ex. studier eller annat arbete)
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo, även när arbetsuppgifterna är repetitiva
Är flexibel, uthållig och kan hoppa in med kort varsel
Är en prestigelös lagspelare med god arbetsmoral
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från industri, produktion eller lager
Erfarenhet från snabbmatskedja eller liknande, där du fått rutin på att arbeta snabbt, noggrant och med fokus på kundens upplevelse.
Truckkort A och B
Kunskaper i SAP och Excel
För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik - från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
Arbetsgivare Uniflex AB
https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10
)
722 15 VÄSTERÅS Jobbnummer
9930912