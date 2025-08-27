Extrajobb på lager i Härnösand!
2025-08-27
Har du truckkort och är på jakt efter ett extrajobb? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vår kund är verksam inom vårdsektorn och tillhandahåller utrustning till landsting och vårdcentraler. Varje dag plockas en stor mängd utrustning som ska ut till olika vårdinrättningar runt om i Sverige. Allt plockas och paketeras på lagret i Härnösand. Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb på minst 50 %, och vill kombinera detta med extrajobb hos vår kund.
Plockning sker med dator och du plockar både produkter för hand och använder truck. Arbetstider är dagtid vardagar 7-15:45.
DETTA SÖKER VI
• Du som söker måste ha studier eller annat jobb på minst 50 % och kunna visa intyg på detta.
• Du har truckkort B2 och B4 då du kommer köra höglyftande truck.
• Du har tidigare arbetat på lager med att plocka varor och känner dig trygg i att arbeta med noggrannhet i ett högt tempo.
• Du hanterar det svenska språket flytande i tal och skrift.
• Du är bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.
Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil då det kan vara svårt att nå arbetsplatsen med kommunala medel.
Då vår kund arbetar med produkter som räddar liv och måste komma fram i tid är det viktigt att du tänker kvalité i allt arbete du utför och att du förstår det större perspektivet bakom produkterna du plockar.
Låter detta intressant så tveka inte att skicka in en ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med urval och intervju och tillsätter tjänsterna så snart vi hittat rätt person. Tänk på att noga utformade ansökningshandlingar där du tydligt beskriver dina tidigare erfarenheter ökar dina chanser i urvalsprocessen.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
