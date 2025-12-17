Extrajobb på lager i Halmstad
Astani Wear AB / Lagerjobb / Halmstad
2025-12-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och ansvarsfull person som vill arbeta extra på vår kunds lager i Halmstad. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av teamet och bidrar till att varuflödet fungerar smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa inkommande ordrar
Ta emot och hantera leveranser samt returer
Säkerställa att lagret hålls organiserat och välskött
Registrera och uppdatera information i lagersystemet
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med praktiskt och fysiskt arbete
Har grundläggande datorvana och kan arbeta i enkla system
Arbetar bra både självständigt och i samarbete med kollegor
Har goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du har en positiv inställning, hög arbetsmoral och vilja att bidra till ett gott arbetsflöde.Om tjänsten
Plats: Halmstad
Omfattning: Behovsanställning, flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som ett extrajobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/
Onlinebemanning Jobbnummer
9649417