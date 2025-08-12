Extrajobb | Lernia | Falkenberg
Är du redo för en spännande utmaning där ingen dag är den andra lik? Vi söker entusiastiska personer som vill utvecklas i en dynamisk miljö inom industri, produktion och lager. Hos oss får du chansen att bidra med din positiva energi och bli en del av ett fantastisk team i Halmstad!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som medarbetare inom industri, produktion och lager kommer du att arbeta med varierande uppgifter som inkluderar hantering av material, paketering och kvalitetssäkring. Du bidrar till att säkerställa effektiva produktionsprocesser och upprätthåller ordning på lagret.
Om dig
• Formell kompetens
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som studier eller deltidsarbete. Du behöver ha tillgång till bil och körkort, samt kunna kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift. Din förmåga att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetstider är avgörande, liksom din förmåga att bidra med positiv energi och noggrant genomföra dina arbetsuppgifter.
• Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom industri, produktion eller lager. Kunskaper i att hantera olika typer av maskiner eller utrustning ses som en fördel, liksom erfarenhet av att följa säkerhetsrutiner noggrant. Har du dessutom en utbildning inom logistik eller teknik kan det stärka din ansökan ytterligare. En god fysisk kondition och vana vid arbete i högt tempo är också uppskattat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta konsultchef Frida Ahlabo, frida.ahlabo@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Ersättning
