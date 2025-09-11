Extrajobb lager/inspektion höghöjdsutrustning
2025-09-11
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andras säkerhet? Som inspektör/lagerarbetare hos C2 blir du en viktig del i arbetet med att säkerställa kvalitet och säkerhet gällande höghöjdsutrustning. Här får du möjlighet att kombinera inspektionsarbete med praktiska uppgifter inom lager. Välkommen till oss på C2!

Om tjänsten
Som inspektör/lagerarbetare kommer du att arbeta med inspektion av höghöjdsutrustning enligt tillverkares manualer och våra interna rutiner. Du kommer också att delta i arbetet med att ta emot ny utrustning samt packa färdiginspekterad utrustning.
Arbetet innebär en viss variation men kräver samtidigt att du trivs med ett strukturerat och återkommande arbetsflöde.
Om dig
För denna tjänst krävs att du:
Är svensk medborgare
Blir godkänd vid säkerhetsprövning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterade om du har erfarenhet av arbete som kräver noggrannhet och metodik samt innehar kunskap eller erfarenhet inom fallskydd. Har du dessutom erfarenhet av lagerarbete och att köra pallyft ser vi det som ett plus.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, noggrant och metodiskt. Du trivs med arbetsuppgifter som kräver fokus, precision och uthållighet, även när momenten kan vara återkommande.
Övrigt
Tjänsten är placerad i Uppsala, endast några minuters bilväg från vårt huvudkontor på Börjegatan 78.
Tjänsten är en timanställning och du blir en del av vårt team av timanställda. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid och kommer att vara oregelbundna, och behovsstyrda.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Jennie Bergman på 073-4531 486.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!

Kvalifikationer
Meriterande
Erfarenhet av arbete som kräver noggrannhet och metodik
Kunskap eller erfarenhet inom fallskydd
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av att köra pallyft
Om arbetsgivaren - C2 Vertical Safety
C2 Vertical Safety är specialister inom arbete på höjd och klättring och vi säljer alla produkter som behövs inom området. Våra kunder består av företag och myndigheter som har verksamhet och medarbetare som arbetar på hög höjd samt sport- och yrkesbutiker. Via vår websida når vi också ut till privatpersoner inom både sport- och outdoorsegmentet.
Huvudkontoret finns i Uppsala och rymmer även vårt utbildningscentrum som har 18 meter i takhöjd. C2 har även lokalkontor i södra Sverige. C2 har idag hunnit fylla 25 år och är en av branschens största aktörer. Vi är kända för vår höga kompetens, höga kvalitet och fokus på att lösa kundernas behov.
