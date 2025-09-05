Extrajobb inom lager och terminal
OnePartnerGroup Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
Vi söker nya kollegor till ett kundföretag i Malmö. Deras logistikverksamhet behöver förstärkning med nya stjärnor till arbetsuppgifter så som sortering, lastning och lossning. Med ett trevligt gäng som blir dina nya arbetskollegor får man möjlighet att utvecklas, är Du den vi söker? Läs vidare och ansök! Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av paketsortering, men även andra arbetsuppgifter såsom lastning och lossning. All sortering, lastning och lossning sker för hand och detta innebär att tunga lyft förekommer.Arbetet är förlagt på dagtid mellan 09:00 - 20:00 i olika passlängder. Vi ser gärna att du är flexibel och kan jobba 4-5 arbetspass i veckan där du har möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Vi ser långsiktigt på uppdraget och ser att du som söker har minst ett år kvar av dina studier alternativt likvärdig nuvarande anställning.
Stort önskemål är att du studerar på distans och är därmed väldigt flexibel med din tillgänglighet. I samband med din ansökan ser vi att du bifogar ett intyg som bekräftar att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta kan vara ett anställningsintyg, studieintyg eller annat relevant dokument som visar din nuvarande sysselsättning. Profil
Vi söker dig som känner igen dig i att vara självständig, noggrann och strukturerad. En del av jobbet sker i grupp, därmed är även teamkänslan viktig. Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att jobba fysiskt och i högt tempo. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager. Vi kommer lägga stor vikt på din personlighet. I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning. Kravprofil för detta jobb
Fyllt 18 år
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - deltidsjobb, studier, pensionär, egenföretagare, elitidrottare mm (intyg krävs)
Behärskar svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Rent belastningsregister
Meriterande
Erfarenhet inom lager och logistik Om företaget
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9495820