Extrajobb inom lager hos Martin & Servera Enköping
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare på Martin & Serveras lager i Enköping kommer ditt jobb att övervägande bestå av orderplock utav livsmedel. Detta innebär att det är ditt ansvar att med hjälp av truck plocka ihop beställningar på burar samt pallar, och sedan sammanställa dessa för leverans till kunder.
Vi plockar livsmedel som går ut till Sveriges restauranger och storkök, allt från alkohol, torrvaror, kött och grönsaker. Arbetet kan därför också ske i olika temperaturer.
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har en flexibel inställning. Vi tror även att du bör trivas med ett aktivt arbete för att trivas hos Martin & Servera, då arbetsuppgifterna innebär en hel del fysisk aktivitet.
Arbetstider
Arbetstiderna för tjänsten är förlagda till antingen dag- eller kvällsskift. Dagtiderna kan variera, medan kvällsskiftet är fast förlagt mellan kl. 14:45-23:30.
Vi har ett särskilt behov på måndagar och ser därför gärna att du har möjlighet att arbeta 3-4 måndagar per månad.
Tjänsten inleds med en två veckor lång betald utbildning. De tre första dagarna är förlagda kl. 07:00-16:00 och resterande dagar kl. 05:45-14:30. Utbildningen består av både teoretiska moment, inklusive truckutbildning, samt en praktisk introduktion till arbetsuppgifterna.
Upplägget är ett extrajobb under vår- och hösttermin, med möjlighet att arbeta upp till heltid under sommaren.
Start för tjänsten sker omgående.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Som orderplockare måste du vara driven och ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe. Det krävs stor noggrannhet då ett felplock får direkta konsekvenser för kunderna.
Du bör vara i god fysisk form då det förekommer tunga lyft och arbetet sker i ett högt tempo.
Eftersom utbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket bra.
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
745 34 ENKÖPING
