Extrajobb, Go Banana Arvika
2025-08-25
Butiksmedarbetare EXTRA till Go Banana Arvika
Butiksmedarbetare extra vid behov.
Vi söker dig som gärna jobbar extra när vi är i behov av det.
Gillar du bra service, är organiserad, kan ta instruktioner men även komma med egna initiativ?
Då är det kanske just dig vi letar efter!
Platser: 1 plats
Omfattning: Extrajobb på kvällar och helger.
Arbetstider: Varierande arbetstider, Kväll/helg.
Ansök senast: Urval kommer att ske löpande. Sök omgående!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare har du en otroligt viktig funktion. Det är du som är ansiktet utåt, som tillsammans med dina kollegor ska se till att butiken är fin och att kunden får en positiv upplevelse av sitt besök!
Du kommer att arbeta med olika typer av uppgifter varje arbetspass. Allt ifrån skyltning, beställningar av varor, kassaarbete, pakethantering, leveransmottagning, kundbemötande till varupåfyllning samt såklart även att hålla rent och snyggt i butiken!Kvalifikationer
• Du ska vilja jobba!
• Du har hög servicekänsla där kunden alltid är i fokus.
• Du ska ge kunderna ett glatt och trevligt bemötande så de känner sig välkomna åter.
• Du är en frisk fläkt som tycker om att ha roligt på jobbet!
• Du är lojal och tar ditt arbete på stort allvar.
• Du är stresstålig och ser när det är dags att lägga i nästa växel.
• Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder, kollegor och andra intressenter, både i tal och skrift.
• Du har lätt för att samarbeta samt för att ta och följa instruktioner.
Har du tidigare jobbat inom handeln, kanske i förbutik, så är detta meriterande!
• Du bor i eller i närheten av Arvika
Om Go Banana
Butikskedjan Go Banana erbjuder stort utbud av kvalitétsgodis av utvalda märken och regelbundna specialerbjudanden, för att göra oss till den enda godisbutiken du kommer behöva besöka när du letar efter kvalitét till rimliga priser.
Butikerna erbjuder visst utbud av service och tjänster, från spel och tobak till pakettjänster. Kalasgrejer och heliumballonger. Varje butik är expert på sitt område och anpassar sitt utbud efter människorna som lever där. Kedjan drivs framåt och utvecklas snabbt! Detta mycket tack vare butikernas starka engagemang och kunskap. Lösgodis, chokladaskar, TikTok-trender, snacks, tobak, lotter, samt ett stort utbud av dryck. Vi har alltid extremt bra erbjudanden.
ANSÖKAN TAS ENDAST EMOT VIA E-POST,
Skicka CV, personligt brev samt bild till:jimmy.isaksson@gobanana.se
Skriv i ämnesraden: Arvika EXTRA
Vi tar alltså inte emot ansökningar gjorda på andra vis än detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Enbart via mejlen ovan.
E-post: Jimmy.isaksson@gobanana.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arvika EXTRA". Arbetsgivare Nöjesbutiken i Karlskoga AB
(org.nr 556701-6737)
Storgatan 17 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Nöjesbutiken i Sverige AB Jobbnummer
9474154