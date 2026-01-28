Extrajobb för studenter - kundservice via mail
Resurs Bank AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
Är du snabb i fingrarna, trygg i din kommunikation och gillar att hjälpa människor? Letar du efter ett flexibelt extrajobb att kombinera med dina studier? Då kan du vara en av våra nya kundservicehandläggare i ett helt nytt pilotprojekt på Resurs Bank!
I den här rollen arbetar du uteslutande med skriftlig kunddialog via mail och hjälper kunder med enklare ärenden i vår onlinebank.
Du kommer att hantera enklare kundärenden utanför ordinarie öppettider - t.ex. avslut av konto, betalningsuppgifter och andra icke-brådskande frågor. Fokus kommer vara på snabb, tydlig och trygg service.
Det här är ett lämpligt instegsjobb för dig som vill bygga erfarenhet inom kundservice och på sikt kanske utvecklas vidare mer avancerade ärenden eller sommarjobb hos oss. Du ingår i ett mindre team där det alltid finns en ansvarig på plats, med arbetspass som varierar mellan kl 15-22, måndag till söndag. Du kommer själv kunna påverka dina arbetstider, och får ditt schema löpande med c:a 14 dagars framförhållning.
Din introduktionsutbildning sker delvis på plats och delvis genom självstudier, detta för att möjliggöra att dina ordinarie studier pågår parallellt. Du ansvarar själv för att planera och genomföra alla moment för att tillgodogöra dig allt som behövs för att känna dig trygg i rollen.
Du som söker:
Är minst 18 år
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Är effektiv, snabblärd och gillar att jobba mot tydliga mål
Har en positiv attityd och ett öga för kvalitet
Trivs med att kommunicera skriftligt och lösa problem självständigt
Tidigare erfarenhet kundservice är ett plus - men inget krav. Likaså om du har kunskap i ytterligare ett nordiskt språk.
Hos oss får du:
Jobba i ett team med hög energi, starkt kundfokus och tydliga mål
En arbetsplats som uppmuntrar nytänkande och teknisk nyfikenhet
Möjlighet att utvecklas inom service och administration
Trygga villkor, kollektivavtal och fina förmåner
En modern arbetsplats i moderna lokaler på vårt huvudkontor på Väla
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på en kort videofråga - snabbt och personligt. Tjänsterna är timanställningar på 6 månader i taget. Startdatum i mars. Intervjuer sker löpande, både digitalt och på plats.
Viktigt att känna till: På slutkandidater görs en bakgrundskontroll via ett externt bolag.
Om Resurs bank Med över 40 års erfarenhet inom Retail Finance är vi en av Nordens ledande nischbanker. Vi erbjuder smarta betal- och finansieringslösningar till både företag och privatpersoner - och har över 6 miljoner kunder. Hos oss får du en trygg arbetsgivare med fokus på utveckling, innovation och kundupplevelse.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
