Extrajobb för ekonomistudenter, Linköping
2025-09-02
Studerar du ekonomi och vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna? Jefferson Wells & Manpower söker nu drivna och noggranna ekonomistudenter för konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Om uppdraget
Som ekonomiassistent på deltid kommer du att stötta upp i det löpande arbetet inom ekonomi och redovisning. Rollen är perfekt för dig som vill kombinera studier med praktiskt arbete och samtidigt bygga en stark grund för din framtida karriär inom ekonomi.
Dina arbetsuppgifter kan exempelvis bestå av:
* Hantering av leverantörsreskontra
* Kassaavstämningar
* Påminnelsehantering
* Övriga administrativa uppgifter inom ekonomi
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Studerar ekonomi på universitet eller högskola, gärna med inriktning mot redovisning eller liknande
* Har ett intresse för ekonomi och vill utveckla dina kunskaper i praktiken
* Är noggrann, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare arbetat med ekonomi eller administration, men det är inget krav.
Vad erbjuder vi?
Som konsult hos Jefferson Wells får du en trygg anställning och möjligheten att arbeta ute hos spännande kunder. Vi erbjuder flexibla deltidsuppdrag som passar dig som studerar, och du får samtidigt möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk och utveckla dina färdigheter inom ekonomi.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
Jefferson Wells Jobbnummer
