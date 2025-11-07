Extrajobb! A la carte -kock sökes!
Poab Privat Omsorg AB / Kockjobb / Nyköping
2025-11-07
Stavsjö Krog & Kafé är en familjeägd restaurang kafé och inredningsbutik. Vi värnar om det personliga mötet med gästerna, god och vällagad mat och en hemtrevlig miljö.
Vi ligger i vackra Stavsjö mellan Nyköping och Norrköping med E4:an i nära anslutning. Du tar dig hit med bil (ca 15 minuter från Norrköping och 25 minuter från Nyköping).
Vi söker dig som vill jobba med vår uppskattade a la carte-meny som serveras dagligen 11.00-20.00. Du ansvarar för förberedelser till a la carte. Det innebär att du är snabb men också noggrann med fina uppläggningar. Det är viktig att du arbetar på ett organiserat och effektivt sätt och har ett estetiskt öga. Vi förväntar oss att du bidrar till gott samarbete med övriga på din position och god stämning i arbetsgruppen.
Då vi ligger i Stavsjö med E4:an i nära anslutning stannar många gäster både på helgutflykten och i stora bussällskap. Därför bör du gilla att jobba i tempo och samtidigt producera maträtter av högsta kvalitet dagligen.
Vi har öppet 8.00-20.00 alla dagar och arbetet innebär extrajobb och främst helger.
Då vi som sagt har E4:an som ligger fördelaktigt vid restaurangen så är vi bra på att klara av oväntade bussar och större sällskap. Därför ser vi att förberedelser och teamwork är A och O.
I restaurangen med fullständiga rättigheter har vi plats för 200 gäster och på somrarna öppnar vi upp våra uteserveringar och vårt glashus där gästerna kan avnjuta maten i lugn och ro.
Körkort och bil är ett krav då de allmänna kommunikationerna är väldigt dåliga till oss. Vi vill också att du behärskar svenska i tal och skrift.
Maila din ansökan till ansokan@stavsjokrog.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: ansokan@stavsjokrog.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A la carte".
Poab Privat Omsorg AB (org.nr 556449-0018), http://www.stavsjokrog.se
618 95 STAVSJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Stavsjö Krog O Kafe
